Incubus trajo de vuelta el rock al Festival de la Canción de Viña del Mar.

Fueron los estadounidenses de “Incubus” los encargados de inaugurar la denominada noche anglo en Viña 2025.

La banda, formada en 1991 en Calabasas, California, llegó a Viña del Mar con un repertorio cargado de éxitos. Su vocalista, Brandon Boyd, junto al guitarrista Mike Einziger y el baterista José Pasillas, habían prometido una presentación enérgica y vaya si cumplieron.

Entre sus canciones más esperadas por el público destacaban “Wish You Were Here”, “Drive” y “Nice to Know You” que fueron parte del repertorio y que nada mas iniciados los primeros acordes, causaron la locura de sus fans.

Una de las novedades de la banda fue la inclusión de la bajista Nicole Row, quien reemplaza a Ben Kenney, el cual tuvo que abandonar Incubus tras 20 años, luego de que le extirparan un tumor cerebral en 2023.

RELACION CON CHILE

No son pocos los que saben que Incubus tiene una especial relación con nuestro país. En un documental de 2010 dirigido por Brantley Gutierrez, el guitarrista Mike Eizinger expresó que “creo que es muy seguro decir que Chile es probablemente nuestro lugar favorito para tocar. La primera vez que llegamos (2007) quedamos asombrados por la respuesta que tuvimos. Tocamos dos noches (en el entonces Arena Santiago) y eran muy bulliciosos. Fue loco porque nunca habíamos estado ahí antes (en Chile) y no teníamos idea de que teníamos muchos fans ahí”.

Posteriormente, Eizinger afirmó que fue fácil la decisión de volver al país tres años después de su primera visita. Entonces, se popularizó en EEUU la historia de los 33 mineros atrapados en la Mina San José, lo que cambió la visita de los norteamericanos a Chile.

“Decidimos dedicar uno de nuestros días libres a intentar recaudar dinero para las familias de los mineros atrapados”, explicó Eizinger.

La última vez que la banda se había presentado en Chile fue en 2017, cuando llenaron el Movistar Arena.

FOTOGRAFIAS: AGENCIA UNO