Equipos municipales retiraron con éxito la cruz de la Iglesia Los Carmelitas en Viña del Mar

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El operativo se desplegó a primera hora de este domingo para remover la estructura de la torre que presentaba riesgo de desprendimiento tras el sismo de fines de mayo.

Gracias al apoyo brindado por el Municipio de Viña del Mar, la mañana de este domingo se retiró la cruz sobre la torre de la Iglesia Nuestra Señora del Carmen (Los Carmelitas), ubicada en Avenida Libertad, la cual corría el riesgo de desprenderse.

La alcaldesa Macarena Ripamonti indicó que “el primer objetivo fue siempre resguardar a las personas que transitan diariamente por el sector de Avenida Libertad, uno de los lugares más emblemáticos de nuestra ciudad”.

Añadió que “junto con ello, realizamos una coordinación directa con la Iglesia de los Carmelitas, considerando el valor patrimonial e identitario que este templo tiene para Viña del Mar. Ese trabajo se llevó adelante con su párroco, a través de la Oficina de Asuntos Religiosos de DIDECO y en conjunto con el equipo de Seguridad Pública Municipal”.

La autoridad comunal también destacó y felicitó la labor del equipo de Prevención de Riesgos, “cuyos profesionales cuentan con certificación para trabajos en altura. Gracias a la gestión de una grúa pluma y la preparación técnica de los funcionarios, pudieron ejecutar esta compleja maniobra de manera segura y exitosa, demostrando una vez más su profesionalismo y su compromiso con la comunidad de Viña del Mar”.

El procedimiento se inició a las 6:00 AM, con el corte de tránsito hacia el norte de la vía, el aislamiento del entorno y la instalación de una grúa pluma gestionada por las unidades municipales.

En su extremo se colgó una jaula con dos funcionarios de la sección de Prevención de riesgos del Municipio, quienes cuentan con capacitación y certificación para trabajos en altura, así como con experiencia y conocimientos técnicos asociados a este tipo de maniobras.

Los operarios realizaron una evaluación preliminar de la situación y manifestaron su disposición para colaborar en la ejecución de la intervención. Para ello, fueron elevados a 46 metros de altura para alcanzar la aguja de la torre, procediendo a realizar las acciones pertinentes para retirar la cruz de aproximadamente 15 kilos, lo que se ejecutó de manera rápida.

Cabe recordar que debido al sismo de 6 grados del pasado 30 de mayo se comprometió la estabilidad de la cruz de la iglesia, la cual quedó alterada de su posición original, con el inminente riesgo de colapso producto de nuevos movimientos y efectos del viento.

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