Inconsolable llanto de Raimundo Cerda por Faloon Larraguibel remecerá la convivencia en ¿Volverías con tu ex? 2

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El participante no podrá contener sus sentimientos por su expareja y se derrumbará frente a sus compañeros en una emotiva jornada que además sumará un tenso duelo de eliminación.

Un momento de alta emotividad se vivirá en las pantallas de “¿Volverías con tu ex? 2” cuando Raimundo Cerda no logre contener sus sentimientos por Faloon Larraguibel, terminando por derrumbarse frente a sus compañeros de encierro.

Todo comenzará cuando Rai le confiese a Nicolás Solabarrieta el verdadero motivo por el que decidió ingresar al reality de Mega. “Me metí acá para ver qué tanto amo a esta mina, y me di cuenta de que la amo caleta”, reconocerá el participante, dejando en evidencia que no ha logrado superar su relación con su expareja.

El momento más impactante llegará a la mañana siguiente, cuando Raimundo rompa en un desconsolado llanto al recordar a Faloon. Abrazado a Kaoto, no podrá contener las lágrimas durante varios minutos. “Nunca me había sentido así, no lloro nunca”, expresará mientras intenta secarse las lágrimas. Ante esto, Kaoto permanecerá a su lado para contenerlo y le responderá: “Tranquilo, yo estoy acá. Hasta que llegó el día dé…”, anticipando el inevitable desahogo.

Poco a poco, el resto de sus compañeros se acercará para brindarle apoyo. Figuras como Guarén, Luli y otros participantes intentarán consolarlo, aunque el rubio seguirá profundamente afectado. “Después de esta llorada que fue potente estarás mucho más calmado”, le dirá Christopher Peral, mientras que Guarén le recomendará que deje de culparse y de sobreanalizar constantemente su exrelación con Faloon. Sin embargo, los consejos no lograrán calmarlo por completo y continuará llorando en silencio en la ducha.

La emoción dará paso rápidamente a la tensión con uno de los momentos más decisivos del reality. Se llevará a cabo el infartante duelo de eliminación entre las duplas de Raimundo Cerda y Sofía Latorre, contra Estefi Marquis junto a Kaoto, una competencia que remecerá por completo la casona y dará inicio a un nuevo ciclo que comenzará con el duelo de exparejas.

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