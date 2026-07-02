Casa de Acogida Beatita Benavides de Quillota conmemora 23 años de servicio y solidaridad

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La iniciativa municipal celebró un nuevo aniversario destacando una historia construida desde el amor, el cuidado y el compromiso con quienes requieren apoyo, convirtiéndose en un referente nacional de atención integral y acompañamiento humano.

Con una emotiva jornada de reconocimientos, música y encuentro comunitario, la Casa de Acogida Beatita Benavides de Quillota celebró sus 23 años de funcionamiento, reafirmando su compromiso con el cuidado y acompañamiento de las personas mayores y usuarios que requieren atención integral.

La actividad reunió a autoridades comunales, encabezadas por el alcalde Luis Mella, concejales, instituciones colaboradoras, funcionarios y pacientes, quienes fueron parte de la conmemoración de una historia que comenzó en el año 2003 junto al apoyo de las Damas de Verde, transformándose con el paso del tiempo en uno de los servicios más valorados por la comunidad quillotana.

La Casa de Acogida, dependiente del Departamento de Salud de la Municipalidad de Quillota, entrega atención a personas con diversas necesidades, incluyendo pacientes con enfermedades terminales, personas en procesos de rehabilitación y quienes enfrentan situaciones de vulnerabilidad o falta de redes familiares.

Durante la ceremonia, el alcalde de Quillota, Luis Mella, destacó el valor humano que representa este espacio y el compromiso de los equipos que diariamente entregan atención y acompañamiento.

“Para mí, especialmente porque estuve en los orígenes de esta casa, es motivo de gran alegría participar y ver cómo ha crecido. Son 23 años de amor, de entrega, para los pacientes terminales de cáncer, para quienes tienen dificultades, para quienes están solos o quienes inician procesos de rehabilitación después de una operación”, señaló el jefe comunal.

Asimismo, la autoridad comunal relevó que el sello de la Casa de Acogida va mucho más allá de una infraestructura, destacando el trato digno y cercano que reciben sus usuarios.

“No basta con construir una casa, hay que llenarla por dentro de amor, de entrega y de servicio. Eso es lo que hace el personal de esta Casa de Acogida: acompañan el buen morir, están al lado de quienes se sienten solos y entregan dignidad a cada persona. Ese trabajo es impagable y merece todo nuestro reconocimiento”, agregó el alcalde Mella.

La encargada de la Casa de Acogida Beatita Benavides, María Inés Faúndez, valoró el apoyo permanente recibido desde la comunidad y destacó las iniciativas que buscan acercar este servicio a los vecinos y vecinas.

“Hemos tratado de acercarnos más a la comunidad a través de actividades como nuestros miércoles de bingo, donde invitamos a las personas a conocer cómo trabajamos, compartir con nuestros pacientes y también colaborar”, explicó.

La profesional enfatizó que la Casa de Acogida se ha convertido en un símbolo de identidad comunal, debido al compromiso que existe desde distintos sectores para apoyar su funcionamiento.

“Todos los quillotanos, en cierto modo, sienten esta casa como propia. Es una iniciativa local única en el país, no existe otra clínica municipal financiada con recursos de las municipalidades, y eso refleja que Quillota es una comuna solidaria”, afirmó Faúndez.

Actualmente, el recinto mantiene diversas campañas de apoyo para reunir recursos destinados a las necesidades diarias de sus pacientes, considerando elementos esenciales para la atención y el bienestar de las personas acogidas.

“La Casa de Acogida está en campaña los 365 días del año. Tenemos necesidades permanentes y muchas ayudas que llegan nos permiten seguir entregando una atención de calidad a quienes más lo necesitan”, explicó la encargada.

En la oportunidad, también se destacó el futuro desarrollo del Centro del Bienestar, proyecto que busca fortalecer la capacidad de atención y ampliar las prestaciones destinadas a personas que requieren cuidados integrales.

Durante la ceremonia se realizó además un reconocimiento especial a funcionarias y funcionarios que han dedicado años de servicio a este importante dispositivo de salud comunal, destacando su compromiso y aporte al bienestar de los usuarios. Por 15 años de trayectoria fueron reconocidos Elsa Aracena González, Lucía Castillo Fuentes, Ilse Madrid Díaz, Nicole Martínez Huerta, Gerardo Olivares Tapia y Melissa Farfán López.

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