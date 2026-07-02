Hospital Provincial Marga Marga inicia coordinaciones para el histórico traslado de sus pacientes

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Equipos clínicos, directivos y de emergencia planifican el cambio desde el Hospital de Quilpué, programado para el último trimestre de 2026, el cual incluirá simulacros previos.

Para garantizar la continuidad de la atención y la seguridad de los pacientes durante cada etapa del proceso de puesta en marcha del nuevo Hospital Provincial Marga Marga, el plan de traslado considera simulacros y la participación de toda la red asistencial cuando se concrete este gran operativo.

Autoridades y equipos técnicos del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota Petorca (SSVQP), del Hospital de Quilpué y del Hospital Provincial Marga Marga iniciaron la etapa de coordinación de uno de los hitos sanitarios más relevantes de la red asistencial de la Provincia, como será trasladar a un determinado número de pacientes hospitalizados al nuevo recinto, con todas las medidas de seguridad necesarias. Para ello, el próximo paso será un simulacro programado para fines de agosto.

De acuerdo a la Subdirectora de Gestión del Cuidado del Hospital de Quilpué, Alejandra Ramos, y quien coordina el plan de traslado, actualmente se encuentran afinando los flujos internos y externos que permitirán concretar el traslado de forma segura y ordenada, por lo que el ejercicio de simulacro permitirá ver in situ cada detalle:

“Ahora, estamos preparándonos para el simulacro que está programado para fines de agosto, con los flujos internos del Hospital de Quilpué, ensayando y tenemos que, a continuación, ensayar los flujos de entrada al Hospital Provincial Marga Marga. Eso nos tiene, en realidad, felices para poder avanzar y poder trasladarnos pronto a nuestro Hospital nuevo”, señaló.

En una primera etapa, la apertura gradual del recinto comenzará con la atención ambulatoria en el nuevo Centro de Atención Abierta (CAA). Posteriormente, se efectuará el traslado de los pacientes hospitalizados (atención cerrada) desde el Hospital de Quilpué al Hospital Provincial Marga Marga para, posteriormente, ingresar a los pacientes de las Unidades de Paciente Crítico (UPC), finalizando con el traslado y apertura de las Unidades de Emergencia (de Adultos, Pediátrica y Emergencias Gineco Obstétricas).

Respecto del traslado de pacientes, la Subdirectora destacó que también se realizará una preparación previa junto a las familias, para entregar información y tranquilidad durante todo el proceso. “Vamos a conversar con cada uno de los familiares para que estén tranquilos, para que puedan conocer cómo estamos organizados con el traslado, que va a ser con seguridad para nuestros pacientes, y que tengan la certeza que, cuando los pacientes lleguen al Hospital Marga Marga, vamos a avisarle a ese familiar que el paciente ya llegó”, indicó.

El plan de traslado contempla un sistema de desplazamiento continuo mediante el llamado “tren de ambulancias”, con la participación de vehículos de la Atención Primaria, de los Hospitales de la región y de la Región Metropolitana. Se calcula que cada recorrido entre ambos establecimientos demorará aproximadamente 15 minutos, a lo que se sumará el tiempo de evaluación clínica de cada paciente antes de ingresar a la cama asignada, y con sus terapias y fármacos indicados previamente.

En el caso de los pacientes críticos, el procedimiento será completamente medicalizado y estará a cargo del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) SSVQP, realizando traslados directos, desde la Unidad de Paciente Crítico del Hospital de Quilpué, hacia la Unidad de Cuidados Intensivos del nuevo recinto.

El coordinador del Departamento de Gestión del Riesgo en Emergencias y Desastres del SSVQP, Dr. Erich Liebig, destacó el trabajo conjunto que se desarrolla desde hace meses para enfrentar este desafío sanitario: “Hay un equipo clínico técnico muy cohesionado, que, a medida que avanzan los desafíos, va poniéndose un paso adelante de la siguiente fase, que es entrar en detalles mucho más técnicos y finos en lo que va ser el traslado de paciente. Lo cual involucra contar con sistemas de registro de trazabilidad, con estrategias para que el cambio tenga el mínimo impacto en la continuidad de atención de las personas y usuarios que van a estar tanto hospitalizados, como en áreas de atención abierta. Por lo tanto, también significa definir roles, aportes y actividades de preparación, e incluso ejercicios para hacer diagnóstico interno de capacidades sobre cómo podemos ir optimizando este proceso, para el cual también nos van a apoyar las instituciones del intersector”, afirmó.

Enfatizó que se trata de una operación de alta complejidad que requiere una respuesta coordinada de toda la red de salud y de diversas instituciones públicas: “Es un especial desafío que requiere un nivel de respuesta robusto, que va a más allá de las capacidades individuales de un establecimiento, por lo tanto, la red que siempre responde en emergencia, en desastres, también responde cuando ocurren estos hitos especiales, en los cuales nos damos la mano como un todo, como un sistema unificado, en el cual trabajamos para el propósito que nos mueve, que es una mejor atención para nuestros pacientes”, concluyó.

Para afinar detalles y conocer in situ los desafíos del traslado, la Subdirectora de Gestión del Cuidado y el equipo de Puesta en Marcha se trasladaron hasta el Hospital Regional de Ñuble, donde se realizó el segundo simulacro de traslado y donde exploraron tanto el diseño del recinto, como las rutas y coordinaciones internas para el cambio desde el Hospital Herminda Martin.

De esa experiencia, señala Sandra Torres, Jefa de Puesta en Marcha del Hospital Provincial Marga Marga: “Tuve la oportunidad de interactuar con el coordinador de Puesta en Marcha, Subdirectores del Servicio de Salud y del Hospital Herminda Martín, compartiendo experiencias relacionadas con la autorización sanitaria, modelos de atención y observaciones vinculadas a la etapa de postventa. Fue una experiencia enriquecedora para el equipo, porque aportó aprendizajes valiosos para fortalecer nuestro proceso”, finalizó.

Es importante señalar que el Hospital de Quilpué seguirá operando de manera continua, con todas sus prestaciones, hasta el momento del cambio, en que estas prestaciones se trasladarán en “espe”. En tanto, el Hospital Provincial Marga Marga continuará su proceso de habilitación, con capacitaciones, pruebas y la gestión de autorizaciones sanitarias, imprescindibles para entregar una atención de salud oportuna, segura y de calidad a todos los usuarios de la Provincia.

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