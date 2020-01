Inmobiliaria RVC deberá pagar millonaria indemnización por megaincendio que destruyó 350 viviendas

Fotografía de web de LaCiudadTV

Como “Un triunfo que restablece la dignidad de los damnificados” calificó el Abogado Rodolfo Precht, el reciente fallo mediante el cual la Corte de Apelaciones de Valparaíso resolvió la semana pasada condenar a la Inmobiliaria RVC, a pagar cerca de 1.000 millones de pesos para las 200 familias que perdieron sus hogares, producto del incendio del 14 de febrero de 2013, que afectó a parte de los Cerros San Roque, Rodelillo, La Planchada y Los Placeres de Valparaíso, que destruyó 350 casas.

La Corte porteña, señaló el jurista, con sólidos argumentos, corrigió el grueso error que había cometido la sentencia dictada en marzo de 2019 por el 4o. Juzgado Civil de Valparaíso, en la cual se había condenado a pagar 1.000 millones de pesos solo al obrero de RVC, Carlos Rivas, y no a la Inmobiliaria RVC, eximiendo a Esval de la misma demanda.

Así, quedó establecido que el obrero soldador Carlos Rivas, era empleado de esa empresa, razón por la cual a causa del corte de fierros realizado por el obrero en faenas de construcción de un edificio de la Inmobiliaria, dicha empresa tiene responsabilidad civil y debe indemnizar a los damnificados.

Un juicio penal anterior, dió como resultado que el obrero Carlos Rivas fuera condenado a pagar una considerable multa, y también a realizar trabajos comunitarios por su acción negligente en las faenas de corte de fierros.

Sin embargo, el juicio no termina aquí, porque ya la defensa del obrero Carlos Rivas ha anunciado que presentará un Recurso de Casación ante la Corte Suprema, con el objeto que el trabajador sea eximido de la condena solidaria a indemnizar a los afectados por el incendio. Y, por parte de los damnificados, también se anuncia la presentación de un Recurso para que la Corte Suprema aumente la indemnización y condene también a Esval a pagarla, ya que existen pruebas que acreditan que los grifos de los cerros afectados no contaban con agua, lo que favoreció la propagación de l siniestro, mientras que la Inmobiliaria RVC aún no ha presentado recurso alguno.

Uno de los puntos críticos que el Abogado de los damnificados pedirá corrija la Corte Suprema, es revocar el fallo de la Corte de Apelaciones que se mantuvo en la negativa de indemnizar a los niños de las familias de damnificados, ya que “hay decenas de niños que vivieron el drama de este incendio y la pérdida de sus hogares, quedando con un trauma de por vida que merece ser imdemnizado, por lo que confiamos en que la Corte Suprema corrija esta situación, en respeto de la ley y de la Convención Internacional de los derechos del niño”.

Cabe recordar que en este caso el obrero soldador Rivas, días después del incendio declaró en diversas entrevistas que sus jefes de RVC le obligaron a mentir diciendo que estaba pintando. El año pasado ante la misma Corte de Apelaciones el trabajador contó toda su verdad, declarando incluso que el Abogado Enrique Aldunate que lo representó ante el Juzgado Civil, fue pagado por RVC, reclamando que el profesional se preocupó más de lograr que él -como obrero- fuera el único condenado y de cuidar los intereses de RVC que de defenderlo realmente de la demanda civil. Por esta razón el obrero, ahora con nuevo Abogado, se ha querellado contra el Abogado Aldunate por el delito de prevaricación.