La Quinta de los Núñez recibe la primera distinción de Embajadores Culturales de Valparaíso

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La agrupación porteña fue reconocida por la alcaldesa Camila Nieto Hernández antes de iniciar su gira por España, convirtiéndose en la primera en recibir esta distinción creada por la Municipalidad de Valparaíso para destacar a quienes proyectan la identidad cultural de la ciudad en Chile y el mundo.

Con un emotivo concierto de despedida realizado en el Teatro Municipal de Valparaíso, La Quinta de los Núñez inició su viaje rumbo a España, donde representará a Valparaíso, a la Región de Valparaíso y a Chile en el Festival Internacional de Música Popular Tradicional de Vilanova i la Geltrú, que se desarrollará el próximo 10 de julio en Cataluña.

La jornada estuvo marcada por un importante hito para la cultura porteña. La alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto Hernández, hizo entrega a la agrupación de la distinción Embajadores Culturales de Valparaíso, convirtiéndose en la primera en recibir este reconocimiento creado por el municipio para destacar a artistas y agrupaciones que proyectan la identidad cultural de la ciudad dentro y fuera del país.

Esta nueva distinción reafirma el compromiso de la Municipalidad con el desarrollo cultural de Valparaíso y con el reconocimiento de quienes contribuyen a proyectar el patrimonio local, fortaleciendo además el posicionamiento de la ciudad como Ciudad Creativa de la Música UNESCO.

La alcaldesa Camila Nieto Hernández destacó que este reconocimiento busca transformarse en una tradición que releve el aporte de las y los artistas porteños a la proyección cultural de la ciudad. “Hoy inauguramos una distinción que queremos que perdure en el tiempo. La Quinta de los Núñez representa lo mejor de Valparaíso: una creación artística profundamente arraigada en nuestra identidad y con la capacidad de llevar nuestra cultura a escenarios internacionales. Como Ciudad Creativa de la Música UNESCO, este reconocimiento también reafirma nuestro compromiso con quienes hacen de la cultura una forma de representar a la ciudad ante el mundo”, señaló.

Con catorce años de trayectoria, La Quinta de los Núñez, liderada por Christian “Katano” Núñez, se ha consolidado como uno de los principales referentes de la música de raíz porteña, rescatando y difundiendo el legado musical de las antiguas quintas de recreo y contribuyendo a preservar una expresión fundamental del patrimonio cultural de Valparaíso.

Tras recibir la distinción, Christian “Katano” Núñez valoró el reconocimiento otorgado por la ciudad. “Recibir este reconocimiento de nuestra ciudad nos emociona profundamente. Es un orgullo, pero también una gran responsabilidad, porque llevaremos la música de Valparaíso a un escenario internacional con el compromiso de representar de la mejor manera a nuestra gente, nuestras tradiciones y nuestro patrimonio. Esperamos que este viaje abra nuevas oportunidades para que la música porteña siga proyectándose hacia el mundo”, expresó.

La gira internacional, financiada por el Gobierno Regional de Valparaíso, permitirá que la agrupación represente a Chile en uno de los principales encuentros dedicados a la música popular tradicional de Europa, llevando el patrimonio musical porteño a nuevas audiencias.

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