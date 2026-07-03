Universidad Santo Tomás aumenta a cinco años su acreditación en Nivel Avanzado otorgada por la CNA

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La Comisión Nacional de Acreditación acogió el recurso de reposición presentado por la institución, destacando sus avances en aseguramiento de la calidad, modelo formativo y vinculación con el medio.

La Comisión Nacional de Acreditación (CNA-Chile) decidió aumentar a cinco años la acreditación en Nivel Avanzado de la Universidad Santo Tomás, tras acoger el recurso de reposición presentado por la institución.

Chile se destacó la existencia de una política que articula la aplicación sistemática de mecanismos de aseguramiento de la calidad en todas sus funciones, sedes, carreras y programas. En esa línea, también se valoró el Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad (SIAC), que promueve la autorregulación y la mejora continua en todo el quehacer institucional y opera articulado con el modelo de gestión.

Otro aspecto reconocido por los Pares Evaluadores es el Modelo de Formación de la Universidad Santo Tomás, el cual es coherente con el Proyecto Institucional y orienta el desarrollo de la docencia de pre y postgrado y los procesos de enseñanza y aprendizaje para el logro de los perfiles de egreso, centrándose en el estudiante como protagonista de su proceso formativo. A ello se suma el especial logro de acreditar la dimensión voluntaria de Vinculación con el Medio, la cual se ha consolidado como una función misional y transversal en la UST.

“Esta nueva decisión nos llena de satisfacción y orgullo, ya que reconoce los claros y sólidos avances de la UST en todas sus funciones misionales, lo que es un reflejo del trabajo responsable que hemos impulsado para continuar posicionándonos como una institución de reconocida calidad”, señaló la Rectora Nacional de la Universidad Santo Tomás, Claudia Peirano.

En la misma línea, la autoridad destacó que “este positivo resultado evidencia nuestras grandes fortalezas y avances desde el proceso anterior, aumentando en un año nuestro período de acreditación. Al mismo tiempo, nos invita a continuar abordando nuevas oportunidades de mejora para los próximos años, consistentes con nuestros desafíos y propósitos institucionales”.

Desde su fundación en 1988, la Universidad Santo Tomás se ha consolidado como una de las principales instituciones de educación superior en Chile, con una amplia presencia nacional, un modelo educativo de calidad y un fuerte compromiso con el desarrollo social y académico del país. Cuenta con 13 sedes desde Arica hasta Puerto Montt, más de 26.000 estudiantes y cerca de 64.000 egresadas y egresados distribuidos en ocho facultades.

La Universidad complementa su excelencia académica con programas y actividades de vinculación con la comunidad, fomentando el desarrollo integral de sus estudiantes para que sean un aporte real a la sociedad. En este contexto, la sede UST Viña del Mar destaca como un referente en formación profesional de la Región de Valparaíso, gracias a su sólida infraestructura, su estrecha conexión con las necesidades del territorio y su compromiso con una educación de calidad. Ubicada en el sector oriente de la ciudad, ofrece carreras alineadas con los desafíos productivos y sociales de la provincia, la región y el país. Además, cuenta con espacios de alto impacto formativo y comunitario, como su Hospital Clínico Veterinario y el Centro de Atención Profesional (CAP), que entregan servicios relevantes a la comunidad y fortalecen el aprendizaje práctico de sus estudiantes.

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