Los Cóndores inician su camino en la Nations Cup 2026: Conoce las recomendaciones clave para asistir a los partidos

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La selección chilena de rugby se prepara para una intensa agenda de partidos internacionales durante julio en Santiago, Viña del Mar y La Serena.

El partido entre Chile XV y Samoa XV disputado recientemente marcó el inicio de un tramo especialmente activo para el rugby chileno. Durante julio, Los Cóndores enfrentarán una nueva serie de partidos internacionales en el país por la World Rugby Nations Cup 2026, torneo impulsado por World Rugby que reunirá a 12 selecciones y que tendrá a Chile como una de sus sedes principales.

En ese contexto, desde Ticketmaster recomiendan a los fanáticos organizar con anticipación su experiencia para cada fecha, especialmente considerando que los encuentros se jugarán en distintos recintos y ciudades del país. A continuación, se detallan seis aspectos clave que conviene tener en cuenta antes de asistir a los partidos.

En primer lugar, la agenda de julio llevará a Los Cóndores a tres ciudades distintas: Santiago, Viña del Mar y La Serena. Por esta razón, vale la pena revisar con tiempo qué partido se disputará en cada localidad para planificar adecuadamente el traslado, el acceso y los horarios correspondientes a cada recinto deportivo.

Como segundo punto, llegar con anticipación puede hacer una gran diferencia. En jornadas de alta convocatoria, asistir con tiempo ayuda a ingresar con mayor tranquilidad y evitar aglomeraciones de último minuto. La apertura de puertas de los estadios se realizará a las 14:00 horas, por lo que se recomienda llegar desde ese momento para facilitar el ingreso antes del inicio del primer partido, programado para las 15:00 horas.

En tercer lugar, es fundamental prestar atención a los accesos y condiciones de ingreso. Cada estadio tendrá una dinámica de funcionamiento distinta, por lo que conviene informarse previamente sobre los accesos habilitados, horarios específicos de apertura, objetos permitidos o restringidos y las recomendaciones generales de seguridad.

Como cuarto aspecto, quienes asistan con la camiseta oficial deben considerar que la selección nacional ya estrenó una nueva indumentaria. El reciente lanzamiento de esta indumentaria volvió a posicionar a Los Cóndores en la conversación deportiva, por lo que este mes de julio se presenta como la oportunidad ideal para sumarse al nuevo ciclo del rugby chileno vistiendo los nuevos colores.

En quinto orden, destaca que una sola entrada permite disfrutar de una jornada doble de rugby. Quienes adquieran sus tickets para los partidos de Chile también podrán presenciar un encuentro adicional el mismo día en el mismo recinto. De esta manera, por ejemplo, quienes asistan al duelo entre Chile y Rumania en Santiago podrán ver previamente el choque entre Samoa y Hong Kong China, agregando valor a la experiencia deportiva.

Finalmente, las entradas para todos los compromisos de julio siguen disponibles a través de la plataforma Ticketmaster Chile, que centraliza la venta y la información de acceso para esta serie de encuentros internacionales.

“En una agenda como esta, que se jugará en distintas ciudades y recintos, la experiencia del público empieza antes del ingreso. Nuestro foco está en que los fans puedan revisar con tiempo la información de cada fecha y vivir el acceso de manera clara, ordenada y simple”, señaló Javier Parra, General Manager de Ticketmaster Chile.

La programación de los partidos de Los Cóndores en Chile por la Nations Cup 2026 contempla los siguientes encuentros:

El 4 de julio, Chile se medirá ante Rumania en el Estadio Nacional. Posteriormente, el 11 de julio, la selección nacional enfrentará a Hong Kong China en el Estadio Sausalito de Viña del Mar. La participación de los nacionales cerrará el 18 de julio frente a Georgia en el Estadio La Portada de La Serena.

Adicionalmente, el territorio nacional albergará otros atractivos compromisos del torneo internacional, tales como el enfrentamiento entre Samoa y Hong Kong China en Santiago, y el partido de Samoa frente a Georgia en la ciudad de Viña del Mar.

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