Ignacio Socías revela cómo se reconcilió con Beno Espinoza tras años de distanciamiento

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El comediante conversó en el podcast “Mari con Edu” sobre su carrera, su exitoso paso por Olmué, la decisión de abordar el suicidio de su padre en sus rutinas y sus proyectos de animación.

Ignacio Socías fue el invitado de un nuevo capítulo de “Mari con Edu”, el podcast conducido por María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes, donde repasó distintos momentos de su vida personal y profesional. En la conversación, el comediante habló de su carrera, de su corto animado “El Tamagochi Escarlata”, de su historia familiar, del humor como herramienta para enfrentar temas dolorosos y también de su relación con Beno Espinoza, con quien tuvo un distanciamiento tras años de amistad y trabajo en conjunto.

Consultado por Eduardo Fuentes sobre qué había pasado con esa dupla, Socías explicó: “Partimos chicos y uno va cambiando”, reveló. “Nos dejamos de hablar muchos años”, agregó.

Luego recordó cómo fue el reencuentro: “Fue muy de ex, porque como que yo estaba pensando en el Beno y un día me pone como tres likes a una foto vieja donde yo estaba con bikini en la playa”. Y añadió: “Yo le pongo como, ‘Hola’, y ahí me responde ‘Hola’, y nos fuimos hablando y nos juntamos y nos reímos harto”.

Sin embargo, reveló que su mayor amistad es con su otra dupla, Lucas Espinoza. “A mi me encanta trabajar con Lucas Espinoza”, y aunque contó que con él también ha tenido encontrones: “Es de mi relaciones más largas, lo conozco desde 2014, nos hemos agarrado porque somos muy distintos. Incluso, hacíamos podcast estando minutos antes a los gritos”, reveló. Sin duda, reconoce que su trabajo con él “es de las mejores cosas que hemos hecho”.

Durante la conversación, el humorista también recordó el importante rol que ha tenido su familia en su carrera, especialmente sus tíos, quienes fueron una de sus primeras escuelas de humor. “Eran tan graciosos”, recordó sobre las reuniones familiares en el sur, donde los chistes y las tallas eran parte fundamental de cada encuentro. “A mí eso sí me encanta, como la talla prendiendo el asado, la cuestión y todos tirando una talla”, recuerda.

De hecho, confesó que durante muchos años no se atrevía a competir con ellos en ese terreno. “Incluso haciendo comedia yo me quedaba calladito y decía ‘No, yo no'”, contó. Sin embargo, aseguró que su exitoso paso por el Festival del Huaso de Olmué cambió la percepción de su familia sobre su trabajo. “Creo que Olmué me validó con mi familia”, afirmó. “Antes era como el youtuber, entonces decían: ‘No, esas cosas de internet no me gustan…ahora también está viendo más podcast, entonces mi familia me pone”, contó y agregó: “Ha sido bonito”.

Uno de los momentos más profundos de la conversación fue cuando Ignacio Socías habló sobre la muerte de su padre, quien se suicidó cuando él tenía apenas nueve años. “Mi papá se suicidó cuando yo tenía 9 años”, dijo. Con el paso del tiempo decidió incorporar esa experiencia en su rutina de stand up, convencido de que el humor también puede ser una herramienta para hablar de los temas más difíciles.

“Parte del show era hablar de eso, de cómo cuando niño tú no cachai bien lo que pasa y después más grande sí”, explicó. También confesó que durante años ocultó la verdadera causa de la muerte de su padre. “Toda la vida mentí. O sea, me decían ‘¿tu papá?’ y yo decía ‘sí, se murió de un paro cardíaco'”, contaba. “A mi no me costaba nada mentir, pero sabía que tenía una historia y que estaba miendo”, reconoció. Sin embargo, el humor ayudó a abrir conversaciones que antes le parecían imposibles. “Echar la talla vuelve ligeros los ambientes”, afirmó. “Distender y que otra persona diga ‘Oye, a mí también me pasó'”, reflexionó.

La conversación también dio espacio a su vida personal y a su relación con su esposa, María, con quien lleva nueve años de relación. Consultado sobre la posibilidad de tener hijos, el comediante reconoció que la idea de la paternidad ha comenzado a rondarlo cada vez más. “Estamos más relajados, pero no tenemos una fecha”, afirmó. Incluso confesó que ya no se cuidan con el mismo rigor de antes. “Antes era como ‘hay que cuidarse’ y ahora de repente ‘dale no más'”, contó entre risas. Además, reconoció que ver a sus amigos convertidos en padres le ha despertado nuevas emociones. “Ahora cuando veo amigos con hijos y todo digo: ‘estaría bueno un cabro chico'”.

En medio de la conversación, Ignacio Socías también sorprendió al revelar una íntima anécdota de sus primeros años de soltería, cuando a los 24 años comenzó a tener citas tras haber estado durante mucho tiempo en una relación. El comediante contó que, producto de los nervios, tuvo dos episodios de inseguridad donde “fallé” recordó, y tomó una particular decisión. “Ya no puedo fallar. Me voy a comprar un viagra”, confesó entre risas. Sin embargo, explicó que nunca llegó a tomarlo y que solo llevar la pastilla consigo le dio la tranquilidad que necesitaba. “Esto es pura cabeza”, recordó que pensó en ese momento. “Lo que necesito es algo que me dé tranquilidad”. Por eso, decidió guardar el medicamento en su bolsillo como una especie de amuleto. “Me guardé el viagra en el bolsillo. Dije: esto me va a dar la tranquilidad que necesito, porque cualquier cosa que falle, acá está, acá está”, relató. “Fue un placebo”, aseguró.

Otro de los temas centrales fue “El Tamagochi Escarlata”, el cortometraje animado escrito y coproducido por Socías, que ha tenido un exitoso recorrido por festivales. “Ganó en Chile Monos, ganó el primer premio”, contó. Además, destacó que el proyecto también ha sido reconocido internacionalmente. “Ganó en Croacia, la Mención del Público”, contó y agregó que “está en circuito de los festivales y eso es lo que te lleva a una carrera por la nominación” sobre la posibilidad de llegar a los premios de la Academia.

Antes de despedirse, Ignacio Socías dedicó emotivas palabras a María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes. “Ustedes me hacen sentir en casa. Honestamente yo los voy a recordar por siempre”. Y cerró con una frase cargada de cariño: “Imagina el primer Festival que hice en mi vida. Ustedes fueron mis dos figuras paternas”, relató.

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