PDI lanza campaña contra el femicidio en la V Región

La Policía de Investigaciones de Chile, a través de la Jefatura Nacional de Delitos contra los Derechos Humanos y contra las Personas, se encuentra impulsando una campaña a nivel nacional que busca evitar los Femicidios. En el caso de la Región de Valparaíso, las unidades especializadas que implementarán esta iniciativa serán las Brigadas de Homicidios de Valparaíso, San Antonio y Los Andes.

Con la frase: “El Femicidio es el último eslabón de la violencia de género: Denuncia es la única forma”, se hace un llamado a evidenciar estos episodios en la pareja, dando cuenta que este delito es la máxima expresión de la violencia de género, los que pueden desencadenar la muerte de una mujer.

Es importante consignar, que en Chile el 2010, se promulgó la Ley de Femicidio (Ley 20.480), a través de esta modificación, se extiende al asesinato de una mujer a manos de su ex marido o de su ex conviviente, las penas equivalentes a las del parricidio, que van desde los 15 años y un día, a la prisión perpetua calificada. Se considera que la penalidad debe ser mayor que aquella consagrada para el homicidio simple, ya que en este caso – al igual que en el parricidio – la condición de la víctima, así como la existencia de una relación afectiva en el pasado, de la que pueden o no existir hijos, es el móvil principal de la agresión.

Para el jefe de la Prefectura Provincial Valparaíso, subprefecto Juan Carlos Moreno, “Esta campaña deja de manifiesto la preocupación que tiene la PDI ante este lamentable fenómeno y que por supuesto, impacta a la sociedad. Hoy somos actores relevantes; somos partícipes de una mesa de trabajo y estamos en absoluta coordinación con la autoridad.

Estamos trabajando para que en conjunto busquemos soluciones activas y positivas para poder minimizar estos casos.

Cabe señalar, que esta iniciativa fue apoyada por el gobernador de Los Andes, Sergio Salazar, además de la Seremi de la Mujer y Equidad de Género, Valentina Stagno y la directora regional del Sernameg, María Ester Munnier,

CIFRAS CHILE

Cifras de femicidios nivel país.

Femicidio 2016 2017 2018 2019(7 de marzo) TOTAL 25 31 30 7

*Fuente: Plana Mayor Jenadep

Cifras de femicidios nivel país, divida por regiones.

REGIÓN 2016 2017 2018 2019(1 enero al 7 de marzo) TOTAL Antofagasta 1 – – – 1 Atacama – – 1 0 1 Coquimbo – 3 1 – 4 Valparaíso 2 1 3 2 8 Metropolitana 14 12 10 1 37 O’Higgins – 5 1 1 7 Maule – 2 2 – 4 Biobío 5 3 4 – 12 La Araucanía 1 1 3 – 5 Los Ríos 1 2 4 – 7 Los Lagos 1 1 1 3 6 Aysén – 1 – – 1 TOTAL 25 31 30 7