“Olivia y el terremoto invisible” se exhibe gratis en el Teatro Municipal de Quilpué durante estas vacaciones de invierno

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La aclamada película de animación en stop-motion ofrece una historia de infancia, resiliencia y optimismo para disfrutar en familia de forma totalmente liberada.

En el marco de las vacaciones de invierno, el Centro Cultural Quilpué Audiovisual, en colaboración con la Municipalidad de Quilpué, exhibirá “Olivia y el terremoto invisible”, una película animada en stop-motion dirigida por la realizadora española Irene Iborra Riz.

Invitando a la reflexión sobre la resiliencia familiar y la imaginación como mecanismo de supervivencia ante las adversidades, la función abierta a todo público se realizará este miércoles 1 de julio a las 19:00 horas en el Teatro Municipal Juan Bustos Ramírez. La entrada es liberada y el ingreso de los asistentes se realizará por estricto orden de llegada.

La animación sigue la historia de Olivia, su hermano pequeño Tim y su madre Ingrid, quienes son expulsados de su hogar y se ven obligados a empezar de cero en otro barrio. Mientras Ingrid hace malabares para resolver la compleja situación, Olivia se inventa una fantasía protectora para su hermano y para ella misma: la idea de que todo lo que están viviendo no es real, sino que en verdad están rodando una película.

La producción es una adaptación de la premiada novela infantil “La película de la vida”, escrita por Maite Carranza, y cuenta con la participación de cinco productoras internacionales en su desarrollo: Citoplasmas Stop Motion (España), Vivement Lundi! (Francia), Panique! (Bélgica), Nadasdy Film (Suiza) y la productora chilena Pájaro.

El estudio chileno Pájaro estuvo a cargo del diseño de fondos y del modelado 2D y 3D de las expresiones de los personajes. Estas piezas clave fueron posteriormente construidas e impresas en 3D en España para ser utilizadas durante el rodaje de la obra.

Esta actividad se enmarca en el Plan de Gestión de Quilpué Audiovisual, financiado por el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras, Convocatoria 2026, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Asimismo, cuenta con el auspicio de la Municipalidad de Quilpué y la colaboración de EFE Trenes Valparaíso.

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