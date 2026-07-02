Quilpué impulsa una nueva etapa del Programa MÁS AMA con histórica expansión a sectores rurales

Cargando... Cargando...

Más de 200 personas mayores participaron en la Expo MÁS AMA 2026, hito que marcó el lanzamiento oficial de la iniciativa orientada a promover un envejecimiento activo, saludable y participativo.

La actividad reunió a usuarios y usuarias de los distintos centros de salud de la comuna de Quilpué en una jornada especialmente diseñada para fomentar el bienestar integral de las personas mayores. Durante la Expo participaron en talleres de estimulación física y cognitiva, operativos preventivos de salud, actividades recreativas y recorridos por diversos stands informativos que acercaron la oferta comunal de promoción y prevención en salud.

Uno de los principales hitos de esta nueva etapa del programa fue la incorporación, por primera vez, de los sectores rurales de La Retuca y Colliguay, permitiendo ampliar la cobertura y acercar esta estrategia de promoción de la salud a más personas mayores del territorio comunal.

La alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti Badía, destacó la importancia de este avance para la comuna. “Estamos muy contentos por la gran participación y porque hoy este programa también llega a nuestra zona rural. En Quilpué viven cerca de 44 mil personas mayores, quienes son parte de la historia, la identidad y el orgullo de nuestra comuna. Seguiremos trabajando para que tengan más oportunidades de mantenerse activos, saludables y participando en la vida comunitaria”.

La expansión del programa hacia la ruralidad fue especialmente valorada por las personas mayores de estos sectores. Digna Vidal González, vecina de La Retuca, señaló que: “Para quienes vivimos lejos del centro es muy importante que estas iniciativas lleguen hasta nuestro sector. Nos sentimos considerados y muy agradecidos”.

Por su parte, Carlos Aranda, participante del programa, extendió una invitación a más personas mayores para integrarse a esta iniciativa. “Estas actividades nos hacen muy bien, nos mantienen activos, fortalecen nuestra salud y nos permiten compartir con otras personas. Ojalá muchos más adultos mayores se animen a participar”.

Durante 2026, el Programa MÁS AMA se desarrollará en todos los Centros de Salud de la comuna de Quilpué, incluyendo por primera vez la atención en los sectores rurales de La Retuca y Colliguay. A través de talleres grupales de actividad física, estimulación cognitiva y autocuidado, la iniciativa busca fortalecer la autonomía, la funcionalidad y la participación social de las personas mayores, reafirmando el compromiso de la Corporación Municipal de Quilpué con una Atención Primaria de Salud cada vez más cercana, preventiva e inclusiva.

¿Te sirvió esta información?

Únete a nuestra comunidad y recibe las noticias en tu celular.



WhatsApp





Telegram

