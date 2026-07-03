TVN anuncia fecha de estreno de “Amor sin culpas”: Loreto Aravena debuta en teleseries verticales y es sorprendida por Max Luksic

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La nueva comedia romántica, coprotagonizada por Pepe López y Ricardo Fernández, llegará a las pantallas digitales y a la app TVN/Vertical el próximo miércoles 8 de julio.

La ficción vertical sigue creciendo y TVN continúa consolidando su apuesta por estos contenidos con el estreno de “Amor sin culpas”, la cuarta producción de este innovador formato. La teleserie debutará el próximo miércoles 8 de julio a través de todas las redes sociales del canal y de TVN/Vertical, la nueva plataforma creada especialmente para reunir estas producciones pensadas para el consumo móvil.

La comedia romántica está protagonizada por Loreto Aravena, Pepe López y Ricardo Fernández, y promete conquistar a la audiencia con una historia de amor poco convencional, marcada por las segundas oportunidades, los prejuicios y la diferencia de edad en las relaciones.

Los protagonistas Pepe López y Loreto Aravena estuvieron en el programa “El Medio Día” para contar detalles de la producción. Durante la transmisión, la actriz fue sorprendida con un romántico mensaje de su pareja, el Alcalde de Huechuraba, Max Luksic: “Quiero desearte lo mejor a ti y a todo el elenco. Amor, te amo, y la estaremos viendo juntos”, expresó.

La trama sigue a Ana (Loreto Aravena), una exitosa empresaria del mundo wellness que parece tener la vida perfecta junto a su marido Pablo (Ricardo Fernández). Sin embargo, la llegada de Jorge (Pepe López), un joven carismático y mucho menor que ella, remecerá todas sus certezas y la llevará a replantearse su vida y su matrimonio.

“Amor sin Culpas” marca además un importante hito en la carrera de Loreto Aravena, ya que se trata de su primer proyecto de ficción para TVN y también de su debut en el formato de teleseries verticales. “Esta es mi primera experiencia grabando teleseries verticales. La verdad es que lo he pasado súper bien. El formato me encantó, es muy entretenido”, comentó la actriz sobre esta nueva experiencia.

Por su parte, Pepe López regresa a las producciones verticales de TVN con un personaje completamente distinto al que interpretó en “Auditoría de Amor”. Para dar vida a Jorge, el actor vivió una intensa preparación que incluyó una transformación física de casi 15 kilos menos, un estricto plan alimenticio y hasta clases de baile para construir a este seductor vedetto que revolucionará la vida de Ana.

El elenco lo completan Sofía Rodríguez, Carola Paulsen y Mari Quinteros, quienes aportan humor, emoción y complicidad a una historia que mezcla romance, drama y comedia en un formato ágil y especialmente diseñado para las nuevas audiencias.

Con esta nueva entrega, la señal pública sigue expandiendo el universo de la ficción nacional hacia las plataformas digitales, sumando una nueva producción al catálogo de TVN/Vertical, aplicación gratuita para Android y IOS que ya acumula millones de visualizaciones con títulos como “Auditoría de Amor”, “Mi marido me robó la memoria” y “Acelera mi corazón”.

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