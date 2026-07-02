Valparaíso avanza en solución sanitaria para familias de Placilla: Proyecto de agua potable y alcantarillado entra en etapa final previa a licitación

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Con financiamiento del Gobierno Regional por más de $394 millones, la iniciativa beneficiará a cerca de 70 personas de Avenida Sexta Sur, quienes hoy dependen de camiones aljibe y sistemas sanitarios precarios.

Un importante paso para mejorar la calidad de vida de las familias de Placilla de Peñuelas está dando la Municipalidad de Valparaíso junto al Gobierno Regional, luego que el proyecto de Construcción de Extensión de Redes Públicas de Agua Potable y Alcantarillado para Avenida Sexta Sur cuente con asignación presupuestaria del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y se encuentre en proceso de firma del convenio mandato entre ambas instituciones, etapa previa a la resolución que permitirá iniciar la licitación de las obras.

La iniciativa, que contempla obra y consultorías, cuenta con una inversión total de $394.095.000 millones, financiados por el Gobierno Regional de Valparaíso y beneficiará directamente a 14 lotes residenciales, equivalentes a 16 viviendas (cerca de 70 personas), quienes por años han debido enfrentar condiciones precarias de abastecimiento de agua y evacuación de aguas servidas.

Actualmente, las familias del sector de Avenida Sexta Sur y sus inmediaciones, en Placilla de Peñuelas, carecen de red pública de alcantarillado y reciben agua mediante camiones aljibe. Además, las aguas servidas son eliminadas a través de pozos negros y fosas sépticas irregulares, situación que representa riesgos sanitarios y ambientales para la comunidad.

El proyecto considera la instalación de redes públicas de agua potable y alcantarillado, arranques domiciliarios, cámaras de inspección, uniones domiciliarias, obras de excavación y reposición de pavimentos y aceras, además de intervenciones complementarias para asegurar la conexión con la infraestructura operada por Esval.

La alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, destacó la relevancia de esta inversión para avanzar en mayor dignidad y equidad territorial. “Este es un proyecto que responde a una necesidad histórica de Placilla, que durante años, ha tenido vecinos que han debido convivir con soluciones sanitarias que son insuficientes. Y es por eso, que le hemos puesto prioridad y también a la localidad de Placilla. Hemos trabajado junto a nuestra Delegación, al Gobierno Regional, con el objetivo de que estas obras puedan ser licitadas prontamente y así, avanzar hacia un acceso que sea seguro y permanente al agua potable y al alcantarillado, mejorando las condiciones de vida de las familias y fortaleciendo la salud pública de las vecinas y vecinos de Placilla de Peñuelas.”

Las obras tendrán un plazo estimado de ejecución de nueve meses, una vez adjudicadas e iniciadas.

Desde la comunidad, el avance también es valorado por las familias beneficiarias. Elvira Lagos, presidenta del Comité Villa Esperanza II, señaló que: “como vecinos estamos muy felices por este importante avance del proyecto de agua potable y alcantarillado, una iniciativa por la que hemos esperado más de 20 años. Este logro nos acerca a una nueva etapa, ya que permitirá avanzar hacia el proceso de licitación. Sin duda, es una noticia que nos llena de esperanza y alegría para el futuro de nuestra comunidad”, expresó.

Luego de la firma del convenio mandato, el GORE dictará una resolución exenta para su aprobación administrativa, lo que formalizará el convenio para que el municipio inicie el proceso de licitación pública correspondiente, paso previo a la ejecución de las obras.

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