Llay Llay utiliza fondos de incentivo a la gestión municipal para renovar transitada intersección

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Los trabajos en la esquina de O’Higgins con Salvador González transformarán un cruce históricamente deteriorado en una vía moderna y segura para peatones y automovilistas.

Desde hace años que la comunidad pedía una reparación urgente al cruce de las calles O’Higgins y Salvador González, intersección muy utilizada para ingresar a la zona céntrica de la comuna desde la ruta 5 norte. Esta se encontraba en muy malas condiciones debido al constante uso y el cumplimiento de su vida útil, por lo que el municipio comenzó a barajar alternativas para levantar lo más rápidamente posible un proyecto de mejora.

Finalmente, se destinó parte del dinero del Fondo de Incentivo al Mejoramiento de la Gestión Municipal (FIGEM) de la Subdere, que premia a los gobiernos locales que cumplen con una serie de parámetros de buena gestión, para cumplir con este anhelo de los vecinos de los barrios vecinos y la comuna en general. A principios de julio y tras el respectivo proceso de licitación, comenzó el proceso de construcción de la nueva acera, junto con veredas, que dejarán atrás años de molestias para quienes diariamente transitan por dicha zona.

“No paramos con las obras que buscan mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Ahora con los dineros del Figem por nuestra gestión ordenada, estamos reparado una de las intersecciones más transitadas de nuestra comuna como es la esquina de O’Higgins con Salvador González. Una iniciativa muy solicitada por nuestros vecinos y que ahora transformará esta antigua y deteriorada vía, en un paso seguro y moderno. Ya estamos en el proceso de hormigonado, con lo que le va a cambiar por completo la cara a uno de los principales ingresos a la comuna desde la carretera. Seguimos cambiándole la cara a Llay Llay”, expresó el alcalde Edgardo González Arancibia.

Los trabajos continúan según lo planificado y se espera que estén terminados en las próximas semanas.

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