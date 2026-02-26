Asskha Sumathra arrasó en su paso por el Festival de Viña del Mar 2026

Cargando... Cargando...

Una de las presentaciones más comentadas y celebradas de la cuarta jornada jornada del Festival de la Canción 2026 fue, sin duda, la protagonizada por la humorista Asskha Sumathra, ganadora del programa “Coliseo” de Mega y la primera comediante transformista en enfrentar al temido “Monstruo”, quién debutó sin problemas.

Desde el primer instante en que pisó el escenario, la comediante fue recibida con curiosidad y expectativa. Con un saludo cercano y espontáneo, rompió rápidamente cualquier distancia, instalando un ambiente de confianza que permitió el desarrollo natural de una rutina que combinó humor observacional, vivencias personales y una aguda lectura de la realidad social.

Su presentación se caracterizó por un relato dinámico, en el que abordó distintos aspectos de la vida cotidiana, incluyendo las relaciones de pareja, la convivencia familiar, las diferencias generacionales y las complejidades de la sociedad actual. Cada uno de estos temas fue tratado con inteligencia, ironía y una autenticidad que el público valoró profundamente.

A lo largo de su rutina, Asskha Sumathra demostró además un notable dominio del escenario, manejando con precisión los tiempos, las pausas y los remates. Su lenguaje corporal, sus gestos y su expresividad complementaron perfectamente el contenido de su presentación, elevando el nivel del espectáculo y evidenciando su crecimiento artístico.

Otro de los momentos destacados fue su interacción con el público, instancia en la que mostró rapidez mental y espontaneidad, generando situaciones improvisadas que enriquecieron aún más la experiencia y reforzaron el vínculo con la audiencia.

Con el paso de los minutos, el ambiente se transformó en una verdadera celebración del humor, donde el público se entregó completamente a la propuesta de la comediante, reconociendo su talento y su capacidad de generar risas desde una mirada fresca y contemporánea.

Sin embargo el cierre de su espectáculo fue abrupto, entregándoseles dos gaviotas y sacándola inmediatamente del escenario.. El rostro de la humorista reflejaba todo el desconcierto del momento ya que los animadores ni siquiera le dieron tiempo para que se despidiera del público, el que comenzó una silbatina que se prolongó por espacio de varios minutos, inclusive hasta momentos en que se desarollaba la competencia internacional, obligando a los técnicos de la televisión a bajar los microfonos para que no se pudiera captar el verdadero rugido del “monstruo” que despertó en esta cuarta jornada festivalera.

Muchos asistentes continuaron aplaudiendo de pie, en señal de respeto y admiración por una rutina que logró entretener, emocionar y hacer reflexionar.

Esta actuación marca un importante paso en la carrera de Asskha Sumathra, consolidándola como una de las figuras emergentes con mayor proyección dentro del humor nacional. Su estilo directo, su autenticidad y su capacidad de conectar con distintas generaciones la posicionan como una artista con identidad propia y un futuro prometedor.

Sin duda, su presentación quedará en el recuerdo como uno de los momentos más destacados de la jornada, confirmando que el humor, cuando es sincero y bien ejecutado, tiene la capacidad de unir, emocionar y dejar una huella imborrable en el público.

