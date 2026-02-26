Santaferia y El Macha estrenan “Masacrados por la felicidad”: una apuesta al sonido orgánico y la vieja escuela

Cargando... Cargando...

La banda nacional lanzó un EP de cinco canciones en colaboración con Aldo Asenjo, rescatando la mística de la grabación analógica y la ejecución colectiva. El trabajo ya se encuentra disponible en plataformas digitales con piezas audiovisuales dirigidas por Pepe Garrido y Ana Fuentes.

La escena musical chilena recibe una colaboración de alto impacto con el lanzamiento de Masacrados por la felicidad, el nuevo EP de la banda Santaferia realizado en conjunto con Aldo Asenjo, conocido popularmente como “Macha”. El líder de proyectos como Chico Trujillo participa activamente en esta producción, no solo desde la interpretación, sino también en la construcción del concepto general del trabajo.

Este EP destaca por haber sido grabado con instrumentos analógicos bajo una lógica de producción denominada “vieja escuela”. La propuesta privilegia un sonido orgánico y tomas vivas, alejándose de las intervenciones digitales para rescatar la energía colectiva de la banda.

Un título con trasfondo social

El nombre de la producción, Masacrados por la felicidad, fue una idea original del propio Macha, quien lo planteó como una reflexión frente al actual clima social. Según ha comentado el artista durante el rodaje del videoclip de “QMDV”, el título surge ante una sociedad que percibe como tensa y fragmentada, donde el arte y la música funcionan como espacios necesarios de encuentro y celebración. En este contexto, la felicidad se plantea como una respuesta consciente y colectiva ante la amargura del entorno.

El EP está compuesto por las siguientes cinco canciones:

Palomito

Golpes en el corazón

Agua

Herida

QMDV

Propuesta visual y estética

En el ámbito audiovisual, el trabajo ya cuenta con dos videoclips: “QMDV”, dirigido por Pepe Garrido, y “Golpes en el corazón”, editado por Ana Fuentes. Además, existe un registro en vivo del Ritual de Fin de Año 2024 que podría dar origen a nuevos materiales de video.

El arte de la portada, desarrollado por el ilustrador @krafica, utiliza una estética inspirada en las giras de circo en ruta, con una paleta de colores saturados donde predomina el verde flúor. Esta visualidad dialoga directamente con el imaginario de proyectos previos del Macha, consolidando una identidad potente para este nuevo lanzamiento que ya circula en la Región de Valparaíso y todo el país a través de plataformas digitales.

¿Te sirvió esta información?

Únete a nuestra comunidad y recibe las noticias en tu celular. WhatsApp Telegram

Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.