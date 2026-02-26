Juanes conquistó la Quinta Vergara en el Festival de Viña del Mar

Cargando... Cargando...

Junto a la cantante chilena Mon Laferte cantó “Fotografía” e interpretó “Loca”, del grupo liderado por Aldo Asenjo, más conocido como “El Macha”.

El reconocido cantautor colombiano Juanes ofreció una actuación memorable en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, reafirmando su lugar como una de las figuras más influyentes del pop-rock latino.

Ante una Quinta Vergara completamente llena, el artista paisa desató la euforia del llamado “Monstruo” con un repertorio cargado de éxitos que marcaron generaciones. Desde los primeros acordes de A Dios le Pido hasta himnos como Es Por Ti, La Camisa Negra y Me Enamora, el público coreó cada canción en una noche llena de energía, emoción y conexión genuina.

Juanes combinó potencia musical con cercanía, dedicando palabras de agradecimiento al público chileno y destacando la importancia de la música como puente entre culturas. “Volver a Viña es un honor enorme. Gracias por tanto cariño durante todos estos años”, expresó visiblemente emocionado.

La impecable puesta en escena, acompañada por una banda sólida y una producción audiovisual de alto nivel, consolidó un espectáculo vibrante que recorrió distintas etapas de su trayectoria artística. El momento acústico de la noche generó una atmósfera íntima que contrastó con los pasajes más rockeros del show.

Como era de esperarse, el público premió su presentación con las máximas distinciones del certamen, sellando así una jornada que quedará en la memoria del festival.

La actuación de Juanes en Viña del Mar no solo reafirma su vigencia, sino también su capacidad de reinventarse sin perder la esencia que lo ha convertido en un referente indiscutido de la música latina a nivel mundial.

Comunicador y fotoperiodista con una destacada trayectoria en la prensa regional de la zona interior de la Región de Valparaíso. Reconocido por su labor en la captura de la noticia a través del lente, José Molina Briones aporta a La Opinión Online una mirada sensible y analítica, fundamental en la lucha contra la desinformación en la era digital.

Con amplia experiencia en el sector de la publicidad y la comunicación visual en comunas como Limache y Quilpué, se ha especializado en el registro de hitos locales y eventos de alta relevancia. Su trabajo ha sido destacado por su perseverancia y compromiso con el periodismo de proximidad, integrando la técnica del fotoperiodismo con la narrativa periodística para ofrecer una cobertura veraz y de alto impacto visual. En La Opinión Online, lidera crónicas de actualidad y reportajes gráficos que rescatan la identidad de nuestra comunidad. Es director del “Diario Crónica” de Limache y ha sido locutor radial por décadas, destacando en su basta trayectoria el departamento de prensa de la desaparecida Radio “Minería”.