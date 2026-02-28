Autoridades entregan positivo balance final del Festival de la Canción de Viña del Mar 2026

Cargando... Cargando...

Durante la conferencia de cierre realizada tras la última jornada en la Quinta Vergara, la organización destacó que el evento alcanzó un promedio definitivo acumulado de 1.655.380 espectadores hasta la quinta noche, consolidándose como el programa más visto del verano en la televisión chilena.

Con cifras históricas de audiencia, alta convocatoria y un sólido impacto cultural y económico, las autoridades del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026 dieron a conocer esta noche el balance oficial de la 65ª edición del certamen, calificándolo como “un éxito rotundo en todos sus indicadores”.

Durante la conferencia de cierre realizada tras la última jornada en la Quinta Vergara, la organización destacó que el evento alcanzó un promedio definitivo acumulado de 1.655.380 espectadores hasta la quinta noche, consolidándose como el programa más visto del verano en la televisión chilena y ampliando significativamente su ventaja frente a la competencia.

Éxito artístico y respaldo del público

Las autoridades subrayaron que el festival logró equilibrar grandes figuras internacionales, artistas latinoamericanos y talento nacional, generando una programación diversa que conectó con distintas generaciones.

Entre los hitos destacados se mencionaron los altos niveles de sintonía alcanzados por presentaciones que superaron los dos millones de espectadores, así como la masiva respuesta del público en la entrega de Gaviotas en cada jornada.

Además, se valoró especialmente el protagonismo de las competencias folclórica e internacional, cuyas galas más vistas registraron cifras superiores a los 1,9 millones de personas, reafirmando el espíritu original del certamen.

Impacto económico y turístico

En el ámbito económico, las autoridades informaron que el Festival 2026 generó un importante impacto en la ocupación hotelera de la región y en el comercio local, alcanzando altos niveles de actividad durante toda la semana del evento. Restaurantes, servicios turísticos y transporte registraron una significativa alza en la demanda, fortaleciendo la economía de la ciudad y sus alrededores.

Asimismo, se destacó el despliegue logístico y de seguridad, el cual permitió desarrollar todas las jornadas sin incidentes mayores, garantizando una experiencia segura tanto para el público asistente como para los artistas y equipos técnicos.

Proyección internacional

El certamen también reforzó su presencia digital y alcance internacional, registrando millones de interacciones en plataformas digitales y consolidando su posicionamiento como uno de los espectáculos musicales más importantes de habla hispana.

Finalmente, las autoridades agradecieron el respaldo del público, los artistas, el equipo técnico, los medios de comunicación y los patrocinadores, señalando que el Festival de Viña del Mar continúa demostrando su vigencia y capacidad de reinventarse año tras año.

Con este balance, la edición 2026 cierra oficialmente su telón, proyectando desde ya expectativas para la próxima versión y reafirmando su lugar como el principal evento musical del país.

¿Te sirvió esta información?

Únete a nuestra comunidad y recibe las noticias en tu celular. WhatsApp Telegram

Comunicador y fotoperiodista con una destacada trayectoria en la prensa regional de la zona interior de la Región de Valparaíso. Reconocido por su labor en la captura de la noticia a través del lente, José Molina Briones aporta a La Opinión Online una mirada sensible y analítica, fundamental en la lucha contra la desinformación en la era digital.

Con amplia experiencia en el sector de la publicidad y la comunicación visual en comunas como Limache y Quilpué, se ha especializado en el registro de hitos locales y eventos de alta relevancia. Su trabajo ha sido destacado por su perseverancia y compromiso con el periodismo de proximidad, integrando la técnica del fotoperiodismo con la narrativa periodística para ofrecer una cobertura veraz y de alto impacto visual. En La Opinión Online, lidera crónicas de actualidad y reportajes gráficos que rescatan la identidad de nuestra comunidad. Es director del “Diario Crónica” de Limache y ha sido locutor radial por décadas, destacando en su basta trayectoria el departamento de prensa de la desaparecida Radio “Minería”.