Pastor Rocha sorprende en el Festival de la Canción con una presentación marcada por la reflexión y la emoción

Una de las presentaciones más comentadas de la jornada fue la del Pastor Rocha, quien subió al escenario de la Quinta Vergara en el marco del Festival de la Canción de Viña del Mar, generando un momento distinto dentro de la programación tradicional del certamen.

Con un discurso centrado en la fe, la esperanza y la unidad, el Pastor Rocha ofreció una intervención que combinó palabras de reflexión con música y un mensaje enfocado en valores familiares y sociales. Su participación logró captar la atención del público presente, que respondió con respeto y atención a una propuesta poco habitual en el escenario viñamarino.

Durante su presentación, hizo un llamado a la reconciliación, la solidaridad y el fortalecimiento de la comunidad, destacando la importancia de la empatía en tiempos de desafíos sociales. El mensaje fue acompañado por una cuidada puesta en escena, iluminación sobria y momentos musicales que aportaron emotividad al espectáculo.

La organización del festival destacó la diversidad de propuestas que han marcado esta edición, subrayando que el evento continúa abriendo espacio a expresiones culturales y sociales variadas, más allá de la música y el humor.

En redes sociales, la participación del Pastor Rocha generó amplio debate y conversación, posicionándose entre los temas más comentados de la noche. Mientras algunos valoraron la instancia como un espacio de reflexión dentro del espectáculo, otros destacaron el carácter inusual de la presentación en un evento tradicionalmente artístico.

Finalmente el público premio al artista con las Gaviotas de Oro y Plata, brindandole además una cerrada ovación.

Con esta intervención, el Festival de Viña del Mar volvió a demostrar su capacidad de sorprender y ampliar su espectro de contenidos, manteniendo su vigencia como uno de los escenarios más influyentes del país.

