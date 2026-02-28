Festival de Viña del Mar 2026 consolida su liderazgo con más de 1,6 millones de promedio hasta la quinta noche

Cargando... Cargando...

Las cifras consolidan el liderazgo absoluto del certamen frente a la competencia.

El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026 reafirma su posición como el evento televisivo más relevante del verano chileno, alcanzando un promedio definitivo acumulado de 1.655.380 espectadores hasta la quinta noche de transmisión.

Las cifras consolidan el liderazgo absoluto del certamen frente a la competencia. En el mismo período, los promedios de sintonía fueron:

Festival de Viña del Mar: 1.655.380

1.655.380 CHV: 342.332

342.332 Canal 13: 234.553

234.553 TVN: 178.649

Estos números reflejan una amplia ventaja en audiencia y confirman el alto interés del público por el espectáculo desarrollado en la Quinta Vergara.

Top 10 de shows más vistos

A falta de sumar las cifras definitivas de la última noche, el ranking de los shows completos con mayor rating es el siguiente:

Mon Laferte – 2.366.366 Piare con Pé – 2.315.533 Asshka Sumathra – 2.235.305 Jesse y Joy – 2.220.030 Juanes – 2.191.608 Stefan Kramer – 2.135.079 Rodrigo Villegas – 2.101.415 Esteban Düch – 2.043.830 Gloria Estefan – 1.919.385 Pet Shop Boys – 1.914.675

El listado demuestra la diversidad artística del certamen, donde la música latina, el pop internacional y el humor lograron cifras sobresalientes.

Competencias también marcaron alto interés

Las jornadas más vistas en materia de competencias fueron:

Final Competencia Folclórica: 2.150.403

2.150.403 Día 1 Competencia Internacional: 1.922.298

Estos números evidencian que no solo los artistas invitados concentran la atención del público, sino también el espíritu competitivo que caracteriza históricamente al festival.

Con estos resultados preliminares, el Festival de Viña del Mar 2026 se consolida como el programa más visto del verano, manteniendo su vigencia, capacidad de convocatoria y relevancia cultural en la televisión chilena.

Comunicador y fotoperiodista con una destacada trayectoria en la prensa regional de la zona interior de la Región de Valparaíso. Reconocido por su labor en la captura de la noticia a través del lente, José Molina Briones aporta a La Opinión Online una mirada sensible y analítica, fundamental en la lucha contra la desinformación en la era digital.

Con amplia experiencia en el sector de la publicidad y la comunicación visual en comunas como Limache y Quilpué, se ha especializado en el registro de hitos locales y eventos de alta relevancia. Su trabajo ha sido destacado por su perseverancia y compromiso con el periodismo de proximidad, integrando la técnica del fotoperiodismo con la narrativa periodística para ofrecer una cobertura veraz y de alto impacto visual. En La Opinión Online, lidera crónicas de actualidad y reportajes gráficos que rescatan la identidad de nuestra comunidad. Es director del “Diario Crónica” de Limache y ha sido locutor radial por décadas, destacando en su basta trayectoria el departamento de prensa de la desaparecida Radio “Minería”.