Cesfam Esperanza de Valparaíso mejora su seguridad vial con nuevo tratamiento de alta fricción

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La obra, esperada por la comunidad por más de 18 años, busca reducir la distancia de frenado y prevenir accidentes en la vía de acceso al centro de salud.

La ceremonia de inauguración de mejoras al interior del recinto y la instalación de un sello de alta fricción en la vía de acceso al Cesfam Esperanza, principal centro de atención primaria de la comunidad, se realizó este viernes en calle alcalde Urizar (Galvarino).

Un sello de alta fricción es un tratamiento vial compuesto por resinas duraderas (poliuretano) y áridos sintéticos de alta dureza, como la bauxita calcinada. Se aplica sobre asfalto u hormigón para aumentar la adherencia de los neumáticos, reducir la distancia de frenado y prevenir accidentes en zonas críticas.

La actividad fue encabezada por la alcaldesa Camila Nieto, autoridades y representantes del Consejo Local de Salud. Gladys Salas, presidenta de dicha organización, destacó la importancia de estas obras: “este proceso empezó hace ya 18 años, pidiendo que nos pudieran arreglar la bajada al consultorio, porque aquí somos más del 80% o 90% de adultos mayores y todos con discapacidad para bajar o subir, era un problema muy grave que teníamos; y en este momento doy gracias a la alcaldesa y al concejal Vicente, que nunca nos dejó y nos apoyó en este trabajo”.

En la misma línea, la alcaldesa Camila Nieto enfatizó en que este tipo de obras se replicarán en distintos puntos de la ciudad. “Tendremos también en el cerro Las Cañas, específicamente en calle Los Bellotos; vamos a tener en calle Ferrari, que son las que cuentan con pendientes o curvas que generan accidentes y nuestra idea es cuidar a nuestros vecinos y vecinas”, puntualizó la jefa comunal.

El concejal Vicente Celedón comentó que tras visitar varios Cesfam, se percataron de la necesidad de reparaciones, como un baño inundado y un hoyo en la sala de adulto mayor del Cesfam Esperanza. “Entonces, estas reparaciones y el trabajo que tiene que ver con la alta fricción para la calle, sin duda que es mejorar la calidad de vida para los vecinos del sector”, afirmó.

Finalmente, Raúl Vicuña, director del Cesfam Esperanza, se refirió a la relevancia de las obras manifestando que “considerando que este centro de salud tiene un gran porcentaje de adultos mayores y también por problemas de discapacidad y de traslado, es muy importante porque aumenta la seguridad en el trayecto de estas personas a atenderse tanto en la ida como en la vuelta”.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.