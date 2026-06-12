PDI de Viña del Mar recupera perro sustraído y detiene a ex pareja como autora intelectual

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Un perro Chihuahua de 9 años fue recuperado en Monte Patria tras ser sustraído de su hogar en Viña del Mar, en un caso que apunta a la ex pareja de uno de los dueños como autora intelectual.

Aurelio, un perro de raza Chihuahua de 9 años, fue sustraído del departamento de sus dueños en Viña del Mar en 2024. Inicialmente, se pensó que desconocidos estaban detrás del hecho, pero la investigación posterior apuntó a la ex pareja de uno de los afectados como la mente maestra del robo, quien habría coordinado la participación de un tercero para llevar a cabo la sustracción.

Detectives de la Brigada de Investigación Criminal de Viña del Mar, siguiendo instrucciones de la Fiscalía Local, lograron establecer que la imputada, identificada con las iniciales J.A.G.J., mantenía a Aurelio en el domicilio de sus padres en Monte Patria. El can fue encontrado allí, reconocido por sus dueños y devuelto a sus legítimos propietarios en Viña del Mar.

El Fiscal de Turno determinó no detener a los padres de la imputada, ya que no existían pruebas de que tuvieran intenciones de lucro con la mascota. Sin embargo, ambos se mantienen como imputados dentro de la investigación.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.