Concón: La comuna reconoce a cuatro nuevos hijos y una ciudadana ilustre

En una ceremonia protocolar se realizó un importante reconocimiento a quienes han dado su vida y han sido un real aporte para la comuna .

En la Avanzada Cultural de Concón se realizó la ceremonia de Reconocimiento de Hijos y Ciudadanos Ilustres de la comuna, actividad que como cada año, se da en el marco del programa en su mes aniversario, esta vez en el 478º.

Fueron 5 personas las destacadas en esta ocasión: 1 ciudadana ilustre y 4 hijos ilustres y siendo uno de los últimos reconocimientos entregados en forma póstuma.

CIUDADANA ILUSTRE: Edita Dina Araneda González

HIJOS ILUSTRES: Alicia del Rosario Carreño Santana, Fernando Enrique Moraga González, Luis Andrés Viñales Hidalgo y José Antonio Hernández Escobar

El alcalde Óscar Sumonte González señaló que esta es una ceremonia protocolar donde, junto al Concejo Municipal que aprobó la nómina presentada en este año, hace un homenaje para hombres y mujeres que han entregado su vida a la comuna y reconoce a estas personas que han sido un real aporte en Concón.

El alcalde entregó un resumen de las personas que fueron destacadas en esta oportunidad: “Una dirigente de más de 22 años a cargo de una junta de vecinos, un deportista destacado y funcionario municipal en el área de salud que es capaz de salir adelante a pesar de su compleja situación de discapacidad, nos tiene muy orgulloso, una destacada voluntaria de la cruz roja que ha dedicado su vida a este voluntariado, a un bombero de 30 años de servicio y un homenaje póstumo a un hombre que lucho por la independencia de la comuna de Concón y por mantener las tradiciones y la cultura propia”.

REACCIONES

· La Ciudadana ilustre, Edita Araneda.

Casada, madre de 3 hijos: María José, Carla y Christian. Abuela de 5 nietos, es reconocida por su gran vocación por el servicio público. Su labor como dirigente vecinal comienza en el año 1997, donde formó la “Junta de Vecinos Independencia”. Su cargo de presidenta fue durante 22 años. Durante años, logró importantes proyectos para el sector y el beneficio de sus vecinos, siendo reconocida y destacada en diferentes ocasiones.

“Este reconocimiento fue una sorpresa muy grande, nunca trabajé para recibir una recompensa, pero estoy feliz con esto, feliz por nuestra comunidad rural y vamos a seguir trabajando. Aprendí mucho y esto nos anima a seguir”, declaró.

· Hija Ilustre, Alicia Carreño.

Conconina, la Sra. Alicia Carreño Santana, es hija de padres conconinos quienes fomentaron en ella el espíritu de ayuda hacia el prójimo. En el año 1995, ingresa como voluntaria a la Cruz Roja Chilena Filial Concón, desarrollándose en diferentes cargos dentro de la misma, como Directora de Bienestar Social y Socorro, Secretaria, para ya en el año 2012 asumir como Presidenta de la Filial Concón, cargo que desempeña hasta la actualidad.

“Sentí mucha emoción el día que me avisaron, no pensé nunca que era para mí, estoy muy emocionada. Me quedan dos años en mi cargo (…) Hago un llamado para que ingresen más voluntarios a esta institución tan importante como es la Cruz Roja”

· Hijo Ilustre.- Luis Viñales

Conconino, alrededor de los 5 años tuvo un trágico accidente de tránsito, que tuvo como consecuencia la amputación del miembro inferior izquierdo y donde estuvo al borde de la muerte. Actualmente, sigue trabajando en el Servicio de Urgencia de Concón, con 15 años de antigüedad en el servicio público. Campeón Mundial de Tenis Adaptado Houston USA 2018 y Campeón Mundial de Tenis Adaptado Malmo, Suecia 2019, recorriendo países como Argentina, Brasil, Estados Unidos y Suecia.

“Me siento bendecido, he logrado dar a conocer mi historia. Quiero dar las gracias a todos, me contaron que era inédito una distinción a alguien joven, este reconocimiento es gracias a mi familia, porque gracias a ellos soy quien soy, me lo voy a llevar hasta el último día de mi vida, me motiva a seguir en este camino y dejar un legado positivo”.

• Hijo Ilustre.- José Hernandez

Conconino, asentado en la zona rural de la comuna. Realiza sus estudios en la Escuela Oro Negro y Liceo Politécnico. Por más de 10 años se fue especializando en el trabajo de armado de estructuras metálicas. Bombero Honorario del Cuerpo de Bomberos Viña del Mar- Concón, don José ingresa a la institución un 25 de abril de 1989. Durante su trayectoria ha recibido importantes premios. El pasado 25 de abril de este año, cumplió 30 años de servicio.

“No me queda más que dar las gracias, esta distinción lo recibo con gran agrado. Voy a seguir con este mismo espíritu para seguir sirviendo a la comunidad con mi sexta compañía de bomberos”.

• Hijo Ilustre.- (Póstumo) Fernando Moraga

Desde muy niño luchó contra la adversidad, quedando huérfano de madre a la edad de 3 años. Se desempeñó, siempre como pescador, logrando organizar a sus pares en sindicatos, tal como lo hiciera su padre fundador del “Sindicato de Caleta San Pedro”. Mantuvo viva las tradiciones que identifican un lugar en su comuna. Rescató la “Fiesta de Cruz de Mayo”, creó el “Día del Canelo” en Caleta Higuerillas, plaza que hoy lleva su nombre. Fue un hombre sencillo y bondadoso. Murió con las botas puestas. Nombrado por la Armada de Chile como Alcalde de Mar. Activista Medio Ambiental, fue un férreo defensor del océano, ríos y especies endémicas.

Rayen Moraga, hija del reconocido se mostró “muy agradecida por el reconocimiento en nombre de la familia mi papa fue un hombre muy letrado, educado y querido por todos, defensor de los ríos y playas. Hay que defender a nuestra comuna, este es un regalo que vamos a atesorarlo por siempre”.