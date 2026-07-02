EFE Valparaíso inicia marcha blanca de la ampliación del cruce peatonal en Estación Francia

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La intervención busca mitigar la alta congestión de estudiantes y trabajadores en las horas punta, mejorando la seguridad y los flujos de circulación.

Puerto, debido a la gran cantidad de planteles educativos en el eje de la avenida Brasil y a los múltiples centros de trabajo en sus alrededores. Esta alta afluencia generaba históricamente una fuerte sobrecarga en el cruce a nivel y en la zona de mesanina durante las horas punta de la mañana.

Para abordar este problema, EFE Valparaíso desarrolló y ejecutó una solución de infraestructura que fue intervenida durante cerca de dos meses, sin interrumpir el flujo de personas ni la circulación habitual de los trenes. Las obras contemplaron el ensanche del paso peatonal a nivel mediante módulos desmontables ajustados al borde del andén, además de una reconfiguración del área de mesanina para ordenar los flujos y optimizar la accesibilidad universal.

Miguel Saavedra, Gerente General de EFE Valparaíso, destacó la relevancia de estos trabajos para la operatividad del servicio: “Habíamos constatado un alto flujo de pasajeros en la estación Francia y también había algunos aspectos de seguridad que vimos que eran mejorables, sobre todo en el cruce peatonal de una gran cantidad de pasajeros que utilizan este paso. Es por eso que se llevó a cabo esta pequeña obra, que lo que hace es principalmente ampliar el paso peatonal y con eso permitir una mayor fluidez de las personas para que puedan acceder a la estación de forma mucho más segura”.

Por su parte, el Gerente de Operación Ferroviaria, Juan Rodó Rodas, detalló los aspectos técnicos de la intervención: “Es una ampliación del cruce existente, la misma plataforma de estructura metálica con una goma antideslizante, de tal manera que los usuarios puedan pasar sin problema y además incorporamos un par de barreras adicionales con el mismo sistema de control que regula la apertura y cierre de las barreras en función de la llegada de los trenes, por lo tanto esto nos ha permitido darle un uso más seguro de esta instalación y además darle más confiabilidad a la circulación de trenes”.

Los usuarios del servicio valoraron positivamente las mejoras implementadas. Francisco Aburto, estudiante de DUOC UC, comentó que “está bien lo que hicieron porque en la mañana se hace demasiada congestión. La gente se amontona para poder pasar e igual es peligroso porque se puede generar algún accidente o la barrera se baja cuando hay gente cruzando. Súper bueno lo que hicieron”. Asimismo, Noelia Serrano, usuaria habitual del tren, añadió: “Me gustó harto porque siempre se acumula mucha gente aquí. De Limache hacia acá se baja demasiada gente, es molesto igual porque uno siempre como que quedaba atrapado entre las barreras”.

La marcha blanca de las nuevas instalaciones se está desarrollando durante este periodo de menor carga de pasajeros, aprovechando las vacaciones de invierno estudiantiles, lo que facilitará la realización de ajustes técnicos en caso de ser necesario. Adicionalmente, el proyecto contempla una fase posterior que incluirá la instalación de un torniquete adicional para agilizar el acceso y salida de la estación.

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