Villa Alemana celebró el cierre de su primera Escuela de Invierno con actividades familiares en el Parque La Reserva

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La iniciativa municipal gratuita ofreció talleres, educación ambiental, títeres y recreación al aire libre, consolidándose como un exitoso panorama para alejar a los niños de las pantallas.

Con una entretenida jornada de cierre, la Ilustre Municipalidad de Villa Alemana dio por finalizada la primera edición de la Escuela de Invierno 2026 del Parque La Reserva. Esta iniciativa permitió que durante toda una semana decenas de niños, niñas y sus familias disfrutaran de actividades recreativas, deportivas y de educación ambiental en pleno entorno natural.

La oferta contempló recorridos guiados por el parque y actividades como “A jugar en familia”, “Manos en la Tierra”, “Germina tu semilla nativa”, “Aprende coloreando las especies del parque”, “Atletismo en la naturaleza”, “Búsqueda del tesoro”, “Malabaristas por un día”, un taller de fotografía y diversas experiencias especialmente diseñadas para menores de entre 3 y 12 años, todas ellas gratuitas y con inscripción previa.

La jornada de clausura reunió a numerosas familias con una feria de stands, juegos al aire libre, un taller de confección de máscaras, un show de títeres con enfoque en educación ambiental, una corrida familiar y un bingo, poniendo el broche de oro a una semana marcada por el aprendizaje, la recreación y el contacto con la naturaleza.

La guardaparques del Parque La Reserva, Belén Zárate, destacó el positivo balance de esta primera versión: “Estamos muy felices de esta primera edición de la Escuela de Invierno. Creemos que fue una instancia muy enriquecedora, tanto educativa, recreativa como deportiva, donde los niños pudieron olvidarse un poco del celular, salir de sus casas y disfrutar de este pulmón verde tan importante que tiene Villa Alemana, que es el Parque La Reserva”.

Asimismo, la profesional explicó que la escuela nació al constatar el importante aumento de visitantes que registra el parque durante las vacaciones de invierno, buscando ofrecer actividades que permitieran a los niños no solo recorrer este espacio natural, sino también aprender y disfrutar de nuevas experiencias al aire libre.

Las familias asistentes también valoraron positivamente la iniciativa municipal. Sergio Álvarez destacó que “es un lugar muy bien cuidado, con actividades educativas que enseñan a cuidar la naturaleza y permiten disfrutar en familia”, mientras que María Ibarra señaló que “es una excelente iniciativa porque saca a los niños del celular y la televisión para disfrutar de la naturaleza. Además, que sea gratuita es aún mejor para todas las familias”.

Tras el éxito de esta primera edición, el municipio proyecta dar continuidad a la Escuela de Invierno en los próximos años, fortaleciendo al Parque La Reserva como un espacio de encuentro, educación ambiental y recreación para las familias de Villa Alemana durante el período de vacaciones.

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