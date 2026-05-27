Santo Tomás Viña del Mar realizará ensayo gratuito de la PAES de Ciencias 2026

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La instancia, abierta a toda la comunidad y programada para el próximo sábado 13 de junio, permitirá a los postulantes medir sus conocimientos bajo condiciones reales de evaluación.

El próximo sábado 13 de junio, a partir de las 9:30 horas, la sede de Santo Tomás Viña del Mar llevará a cabo su primer Ensayo PAES de Ciencias 2026. Esta actividad busca transformarse en una oportunidad clave para que las personas interesadas en cursar carreras del área científica pongan a prueba sus capacidades bajo las mismas exigencias y condiciones de un proceso de rendición oficial.

La evaluación contempla la resolución de 80 preguntas en un tiempo máximo de dos horas y cuarenta minutos. La prueba se estructurará en dos segmentos: un módulo común que abordará temáticas de Física, Química y Biología, y un módulo electivo enfocado exclusivamente en contenidos específicos de Biología.

Nelson Martínez, director de Admisión de Santo Tomás Viña del Mar, destacó el valor de este tipo de instancias preparatorias: “Los ensayos son la mejor oportunidad para saber si estamos preparados para enfrentar la presión de la prueba que se rendirá en diciembre. Este ensayo tendrá las mismas condiciones que la PAES, por lo que es una excelente instancia para medir conocimientos”.

La convocatoria es totalmente gratuita y abierta al público general, sin restricción de edad. Las personas interesadas en asistir tienen plazo para inscribirse hasta el viernes 12 de junio a las 14:00 horas, completando el formulario disponible en la plataforma oficial ensayo.santotomas.cl.

Quienes asistan a rendir el ensayo el sábado 13 de junio deberán presentarse portando su cédula de identidad, además de lápiz grafito y goma para contestar el examen. El proceso de acreditación y la aplicación de la prueba se realizarán en las dependencias de la institución, ubicadas en avenida 1 Norte N° 3041, Viña del Mar. Finalmente, la institución informó que los resultados de la medición estarán disponibles para consulta a contar del miércoles 1 de julio a través del sitio web de resultadoensayo.santotomas.cl.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.