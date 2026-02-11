Entradas agotadas para la celebración del Día de los Enamorados en El Patagual

Cargando... Cargando...

El evento gratuito organizado por la Municipalidad de Olmué se realizará este domingo 15 de febrero a las 20:00 horas. La jornada contará con la presentación de Alanys Lagos y agrupaciones locales ante un recinto que ya completó su capacidad.

La Municipalidad de Olmué informó a la comunidad que el evento “Día de los Enamorados”, programado para este domingo 15 de febrero en el Anfiteatro El Patagual, cuenta con entradas totalmente agotadas. La actividad, concebida como un espectáculo gratuito, generó un alto interés que se tradujo en una rápida entrega de las invitaciones para asistir al principal escenario de la Comuna Huasa.

Desde la administración municipal destacaron que la iniciativa busca permitir que vecinas y vecinos accedan sin costo a un espectáculo artístico de primer nivel como parte de la programación de verano en la Provincia de Marga Marga.

Parrilla artística y diversidad musical

La jornada, que se realizará a partir de las 20:00 horas, estará encabezada por la destacada cantante Alanys Lagos. El escenario de El Patagual también recibirá a la agrupación Passion Sport & Dance y al tributo a Los Prisioneros “Los Que Sobran”.

Además, la noche contará con la participación de diversas agrupaciones folclóricas de la comuna, quienes aportarán la identidad local y el talento regional a esta celebración pensada para compartir en familia.

Compromiso con la cultura gratuita

Ante la positiva respuesta del público, el municipio agradeció el entusiasmo de la comunidad y reafirmó su compromiso de seguir impulsando iniciativas culturales que sean gratuitas, inclusivas y de calidad. El éxito en la entrega de entradas refleja la consolidación de El Patagual no solo como sede del Festival del Huaso, sino como un espacio activo para el desarrollo artístico de la Región de Valparaíso durante todo el año.

