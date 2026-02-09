Festival de Colliguay 2026 convocó a más de 8 mil personas en exitosa jornada

Cargando... Cargando...

El evento realizado por la Municipalidad de Quilpué destacó por su alta concurrencia y el cierre musical de Leo Rey. La actividad gratuita reunió a visitantes de diversas ciudades de la Región de Valparaíso en esta localidad rural.

Con una masiva asistencia, la Municipalidad de Quilpué realizó una de las celebraciones de mayor tradición en la zona. Durante la fiesta costumbrista, los asistentes disfrutaron de espectáculos musicales, emprendimientos locales, gastronomía y cervecerías artesanales, en una experiencia que buscó potenciar el turismo y las tradiciones en la localidad de Colliguay.

La jefa comunal indicó que al festival concurrieron personas no solo de la zona urbana y rural de la Comuna de Quilpué, sino también de ciudades como Valparaíso, Villa Alemana y Puchuncaví.

Balance de la jornada

Sobre el éxito de la convocatoria, la alcaldesa de la Comuna de Quilpué, Carolina Corti, señaló que: “Yo creo que la llegada de más de 8 mil personas tuvo que ver con el entusiasmo, con la mística y magia que tiene tanto Colliguay como el Valle de Marga Marga. Sin duda, estamos muy felices y agradecemos a todos los artistas que se presentaron y dieron lo mejor de sí”.

La máxima autoridad comunal también destacó el impacto del espectáculo de cierre, manifestando que: “Yo creo que a su vez, también se debe al haber cerrado la noche con Leo Rey, quien demostró su amor por la música y generó una gran conexión con el público. Haber entregado un buen espacio de esparcimiento y de música totalmente gratuito en Colliguay, junto a una noche llena de estrellas y un ambiente natural, ha sido por lejos, una gran felicidad para nosotros”.

Recuperación de tradiciones locales

Con la realización del Festival de Colliguay, la administración local reafirmó su compromiso con mantener vivas las tradiciones de la comuna. Esta iniciativa se sumó a otros eventos concretados con el mismo propósito, como el Festival del Sol, el pesebre y encendido del árbol de Navidad, y la Primera Fiesta Costumbrista de la Esquila.

El evento se consolidó como un espacio de esparcimiento familiar que integró el entorno natural de esta zona de la comuna de Quilpué con una oferta cultural gratuita para los habitantes de la Provincia de Marga Marga y la región.

