TVN transmitirá en vivo la 22ª edición del Red Bull Valparaíso Cerro Abajo

Cargando... Cargando...

Por quinto año consecutivo, la señal estatal llevará a todo el país el descenso urbano más extremo del mundo. La competencia, que se realizará este domingo 15 de febrero, contará con la participación del tetracampeón Tomáš Slavík y una destacada delegación chilena.

Los cerros de la ciudad puerto se llenarán de adrenalina este domingo 15 de febrero con la realización de la 22ª versión del Red Bull Valparaíso Cerro Abajo. La icónica carrera de descenso urbano será transmitida en exclusiva por televisión abierta y totalmente en vivo a través de las pantallas de TVN, consolidando a la señal como la casa oficial de este evento deportivo en la Región de Valparaíso.

La transmisión principal se realizará el domingo entre las 15:00 y las 17:00 horas, bajo la conducción de Gonzalo Fouillioux y los comentarios técnicos del rider Pedro Barroso. Además, desde las 13:00 horas, se emitirá una previa conjunta a través de plataformas digitales y el canal de YouTube de TVN.

Exigencia técnica en el corazón del puerto

El trazado de la competencia contempla un recorrido de 1,64 kilómetros con 230 metros de descenso vertical, iniciando en las alturas del Cerro Cárcel para finalizar en el plan de la ciudad. Los competidores deberán sortear escaleras, pasajes estrechos y saltos de alta complejidad antes de llegar a la meta ubicada en la Plaza Aníbal Pinto, en la Comuna de Valparaíso.

El circuito exige una precisión milimétrica para sortear los obstáculos de un trazado que pone a prueba la destreza de los mejores riders del mundo en el menor tiempo posible.

Favoritos y representación nacional

La competencia estará liderada por el tetracampeón checo Tomáš Slavík, quien asoma como el máximo favorito tras sus triunfos en 2017, 2018, 2023 y 2025. El europeo buscará defender su título ante una potente avanzada chilena que pretende dejar el trofeo en casa.

Entre los representantes nacionales destacan Felipe Agurto, subcampeón de las últimas dos ediciones, junto a Pedro Burns y el bicampeón de la competencia, Pedro Ferreira. La periodista Ignacia Mir estará encargada de recoger las impresiones de los protagonistas en una jornada que promete convertir una vez más a la Provincia de Valparaíso en el epicentro del deporte extremo internacional.

¿Te sirvió esta información?

Únete a nuestra comunidad y recibe las noticias en tu celular. WhatsApp Telegram

Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.