Paulo Londra deslumbra en el cierre del Festival de la Canción de Viña del Mar 2026

Con una presentación inolvidable que combinó energía, creatividad y conexión con el público, el artista argentino Paulo Londra marcó un hito durante la última noche de la 65ª edición del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, celebrado en el emblemático anfiteatro de la Quinta Vergara.

Londra, reconocido por su impacto en la escena urbana latinoamericana, abrió la jornada final del certamen con una puesta en escena impactante: ingresó al escenario desplegando una teatralidad inspirada en la figura del boxeador, una elección que inmediatamente encendió a la audiencia y estableció el tono de su espectáculo.

El repertorio incluyó una selección de sus mayores éxitos, como “Por eso vine”, “Plan A”, “Chica Paranormal” y “Tal Vez”, que fueron coreados por miles de asistentes mientras las visuales y la producción escénica generaban una atmósfera envolvente.

Uno de los momentos más comentados de la noche fue la aparición sorpresa de la destacada rapera chilena Ana Tijoux, quien subió al escenario junto a Londra para interpretar fragmentos de su emblemático tema “1977”. La colaboración recibió una ovación del público y simbolizó un puente entre generaciones y estilos dentro de la música urbana.

La respuesta del público no se hizo esperar: la organización del Festival le otorgó a Londra tanto la Gaviota de Plata como la Gaviota de Oro, reconocimientos que reflejan la aclamación del “Monstruo” de la Quinta Vergara y la conexión del artista con la audiencia.

La actuación de Paulo Londra no solo consolidó su debut en uno de los escenarios más emblemáticos de la música latina, sino que también destacó la creciente presencia y relevancia de la música urbana en eventos masivos de alcance internacional.

