Fondo de las Artes de la UPLA digitalizará mil obras y documentos de su valioso archivo artístico

Cargando... Cargando...

La iniciativa creará una plataforma virtual de libre acceso que permitirá automatizar el almacenamiento y flujo de datos de colecciones iconográficas y documentales.

El Fondo de las Artes de la Universidad de Playa Ancha (UPLA) creará una plataforma virtual de libre acceso para digitalizar, automatizar y abrir al público general y a investigadores sus valiosas colecciones artísticas y documentales. Esto gracias a la adjudicación del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Línea Artes de la Visualidad, Modalidad Difusión, Convocatoria 2026.

La iniciativa denominada “Sistema Integrado para la Automatización y Acceso a las Colecciones Iconográficas y Documentales del Fondo de las Artes de la Universidad de Playa Ancha”, consiste en la implementación de una plataforma de consulta virtual para automatizar el almacenamiento y flujo de datos de registros de clasificación e inventario de 500 obras y 500 documentos, que resguarda esta unidad dedicada a la conservación, investigación y difusión del patrimonio artístico de la UPLA.

“Esto permitirá mejorar las condiciones de accesibilidad a la información a usuarios presenciales y remotos, también preservar y conservar los acervos de obras y documentos limitando su manipulación directa y su exposición innecesaria, así como actualizar la infraestructura tecnológica del Fondo de las Artes. Todo lo anterior considerando la incorporación de funcionalidades específicas para inclusión y accesibilidad digital”, explicó Viviana Zúñiga Rocha, encargada del Archivo de Artes Visuales.

Cabe destacar que bajo la custodia de esta Unidad se haya el archivo personal del maestro grabador Carlos Hermosilla Álvarez y del Grupo de Grabadores de Viña del Mar, así como de los artistas Santos Chávez, Pilar Domínguez, Sergio Rojas, Nemesio Antúnez, Roser Bru y Virginia Vizcaíno; también se conserva parte del archivo del Taller Avanzado de Grabado de la Facultad de Arte UPLA, entre otros.

Dichas colecciones se distribuyen en el Archivo de Artes Visuales, encargado de almacenar la colección iconográfica que asciende a más de 13 mil obras; y el Centro Documental, que custodia los archivos personales y bibliográficos de los artistas, con una cantidad aproximada de 6 mil unidades documentales.

“Este proyecto permitirá poner a disposición de la comunidad regional y nacional, un importante acervo archivístico de obras y documentos, al tiempo que posiciona al Fondo de las Artes de la Universidad de Playa Ancha como un referente en la conservación, difusión e investigación de las artes visuales en Chile”, concluyó Melisa Jaimes, encargada del Centro Documental.

¿Te sirvió esta información?

Únete a nuestra comunidad y recibe las noticias en tu celular.



WhatsApp





Telegram

