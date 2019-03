Inauguración de Año Escolar 2019 de Marga Marga

Durante la ceremonia, el alcalde Mauricio Viñambres destacó el trabajo desarrollado desde el área de educación municipal, así como también, el compromiso entregado por los alumnos y apoderados.

Una gran jornada se vivió el día de hoy en dependencias del Liceo Politécnico Marga Marga, de la comuna de Quilpué, lugar donde se desarrolló la ceremonia de inauguración del Año Escolar 2019, instancia que fue encabezada por alcalde de Quilpué, Mauricio Viñambres, y que contó con la presencia de autoridades regionales y comunales.

Durante el evento, la máxima autoridad de Quilpué destacó el trabajo que se ha desarrollado desde el área de educación municipal en la comuna, lo cual se ha visto reflejado en la concreción de importantes proyectos, como lo ha sido la instalación de modernos inmuebles, equipamiento e infraestructura, sumado a la entrega de diversos servicios gratuitos para los estudiantes y sus familias.

“Hoy es el primer día de clases de todos los alumnos de los colegios municipales de Quilpué, y también estamos inaugurando el año escolar, porque se vienen desafíos importantes para este año, lo que se ve refrendado por una recepción con la matrícula tenemos buenos números para este año 2019 y todo apunta que vamos a superar por lejos el 2018” comentó Reinaldo Orellana secretario general de la Corporación Municipal de Quilpué.

En esta misma línea, el secretario general anunció que “se vienen una gran cantidad de obras en prácticamente los 24 establecimientos educacionales, ya sea arreglo de baños, de patio, de multicanchas, de las salas de clases que muchas veces requieren la mantención necesaria. Hoy día estamos en condiciones de implementar para que haya una muy buena educación y calidad del servicio hacia los alumnos y apoderados”.

Educación de Calidad

Cabe destacar que Quilpué y El Belloto cuenta con una vasta red de colegios, escuelas y liceos gratuitos que ofrecen importantes beneficios para sus alumnos, como es el programa de alimentación escolar, entrega de útiles, atención gratuita de salud, entre otras iniciativas que están enfocados en mejorar la calidad de vida de cada uno de los estudiantes.

Del mismo modo, los establecimientos ofrecen moderna infraestructura y tecnologías, así como espacios para la práctica deportiva, situación que permite un desarrollo integro para cada alumno, además de generar instancias de participación y sociabilización para las organizaciones y comunidad en general.

“Este liceo y otros establecimientos que lideran mis colegas tienen una amplia infraestructura y buenos talleres. Este establecimiento es uno de los liceos que se caracteriza por estar abierto a la comunidad ya que aquí se desarrollan muchas actividades comunales como comités de dama, club de patinaje, club de kinesiólogos, entre otras organizaciones” expuso Clara Yáñez, directora del Liceo Politécnico Marga Marga.

Para los apoderados que aún se encuentran en la búsqueda de matrícula para sus hijos, pueden acercarse hasta las dependencias de cualquiera de los establecimientos educacionales municipalizados de la comuna, así como también, a las inmediaciones de la Corporación Municipal de Quilpué, ubicada en calle Baquedano 960, lugar donde podrán recibir orientación sobre el proceso 2019.

“Se pueden acercar a cualquier establecimiento de la Corporación Municipal, ya que aún hay matrículas para todos los niveles. Si bien hay algunos que se han ido ocupando, siempre hay posibilidades en otro establecimiento municipal que si los pueda recibir. Así que para aquellos apoderados que se encuentran un poco afligidos porque no alcanzaron a hacer el proceso o que no salieron seleccionado por alguna situación en particular, que se acerquen a cualquier de los establecimientos municipales, porque van a tener matrículas para este año 2019”, cerró Reinaldo Orellana.