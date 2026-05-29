29/05/2026
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Instituto Confucio Santo Tomás realizará webinar sobre la acupuntura en Chile

Marcelo Andrade Saez

La actividad gratuita abordará la integración de la acupuntura en el país, su marco legal y la evidencia científica que respalda su aplicación clínica.

Una persona recibiendo acupuntura en el brazo.

El Instituto Confucio Santo Tomás anunció la realización del webinar gratuito “CHINA + ACUPUNTURA: Estado actual y evidencia científica”, una instancia que busca analizar la evolución de esta práctica milenaria en Chile, su marco legal vigente y el respaldo científico que sustenta su aplicación clínica.

La actividad se llevará a cabo el miércoles 3 de junio a las 18:00 horas, y podrá seguirse a través de la plataforma Zoom y un Live de Facebook. Los interesados pueden inscribirse previamente en https://bit.ly/InscripcionChinaMasAcupuntura o conectarse directamente a la hora indicada en el Facebook ConfucioUST.

El webinar explorará el desarrollo histórico de la acupuntura en Chile, desde su llegada y creciente posicionamiento como terapia complementaria. Se profundizará en el marco legal que regula la figura del acupunturista como profesional auxiliar de la salud y las normativas que rigen su ejercicio.

Asimismo, se explicará el proceso de integración de la acupuntura al sistema público de salud a través de Fonasa, destacando las oportunidades que esto representa para pacientes y profesionales. Finalmente, se revisarán sus principales usos terapéuticos, junto con evidencia científica, estudios y casos clínicos que respaldan su aplicación en diversas condiciones de salud.

La charla estará a cargo de Nicolás Escaffi, médico especializado en medicina china, titulado en la Universidad de Medicina China de Tianjin y Magíster en Acupuntura y Moxibustión de la Universidad de Medicina China de Nanjing. Escaffi se desempeña actualmente como docente del Programa de Especialización en Acupuntura de la P. Universidad Católica de Chile y forma parte de la Unidad de Medicina Integrativa del Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna.

La acupuntura, una de las prácticas terapéuticas más antiguas de la medicina tradicional china, se remonta a más de dos mil años. Sus orígenes se basan en la observación de la naturaleza y el funcionamiento del cuerpo humano, buscando el equilibrio entre mente, cuerpo y entorno. Sus primeros registros se encuentran en textos clásicos como el Huangdi Neijing o Canon Interno del Emperador Amarillo.

La Organización Mundial de la Salud reconoce los beneficios de la acupuntura en el manejo del dolor, el estrés y diversas enfermedades. En China, esta práctica sigue siendo un pilar fundamental del sistema de salud y un símbolo del legado cultural y científico del país.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

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