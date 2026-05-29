Quintero impulsa la educación ambiental con exitosa Feria del Reciclaje 2026

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El evento organizado por la Municipalidad de Quintero reunió a la comunidad, escolares, empresas e instituciones para fomentar el reciclaje y la conciencia ecológica.

El Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de Quintero realizó este jueves 28 de mayo la Feria del Reciclaje 2026 en el Salón Francisco Coloane, una actividad orientada a promover el cuidado del entorno, el reciclaje y la educación ambiental en la comunidad.

La jornada reunió diversas iniciativas enfocadas en la protección del medio ambiente, incluyendo talleres de reciclaje, presentaciones educativas y música en vivo, en una instancia pensada para aprender, compartir y fortalecer la conciencia ecológica junto a niñas, niños y jóvenes de establecimientos educacionales de la comuna.

La jefa del Departamento de Medio Ambiente, Lizet Lobos Bueno, destacó que esta actividad tuvo como objetivo principal fomentar el reciclaje, la educación ambiental y la participación comunitaria.

“Para generar un espacio educativo tanto para niñas, niños y jóvenes de la comuna. En esta instancia pudimos compartir con distintos colegios de la comuna, donde nos presentaron parte de sus proyectos en el área ambiental, ya sea en talleres o actividades que realizan”, señaló.

La actividad también contó con la participación de empresas e instituciones vinculadas al ámbito ambiental.

“También contamos con algunas empresas que estuvieron exponiendo, como Codelco, que presentó antecedentes sobre la utilización de la escoria o silicato de hierro. Asimismo, la empresa MG nos enseñó cómo podemos contribuir al cuidado del medio ambiente mediante la limpieza del fondo marino y otras acciones vinculadas al reciclaje de neumáticos que se encuentran en el borde costero”, explicó la directora de Medio Ambiente municipal.

Además, participaron el Hospital Adriana Cousiño, el programa Senda Previene y el Museo Municipal Interactivo. El cierre de la jornada estuvo marcado por presentaciones artísticas de bandas escolares del Colegio Alonso de Quintero y de la Escuela de Mantagua, quienes dieron vida al término de una exitosa actividad ambiental.

Finalmente, es importante destacar que este tipo de iniciativas forman parte del compromiso de la administración comunal con la educación ambiental y el fortalecimiento de una cultura sustentable en Quintero, promoviendo la participación activa de la comunidad y de las nuevas generaciones en el cuidado y protección del entorno natural.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.