Kidd Voodoo cumplió el sueño de niños de El Olivar antes de presentarse en el Teatro Municipal de Viña del Mar

Cargando... Cargando...

El artista nacional realizó un encuentro íntimo con jóvenes del sector afectado por el mega incendio del 2024, previo a su presentación gratuita en la Ciudad Jardín. La actividad contó con la presencia de la alcaldesa Macarena Ripamonti.

Un emotivo encuentro se realizó el pasado miércoles en las dependencias del Teatro Municipal de Viña del Mar. Previo a su presentación gratuita en el recinto patrimonial, el artista nacional Kidd Voodoo se reunió con jóvenes de El Olivar, zona que resultó devastada por el mega incendio del año 2024 en esta comuna de la Región de Valparaíso.

La reunión se realizó en uno de los salones del recinto viñamarino, minutos antes del show que el cantante realizó para presentar, de manera íntima, su nueva producción titulada “Euforia”.

Encuentro con la comunidad

Acompañados por la alcaldesa Macarena Ripamonti, los jóvenes del Club Deportivo y Social Chungará y vecinos del sector se manifestaron felices de poder conocer e interactuar con el cantante urbano. En la oportunidad, los asistentes pudieron fotografiarse y pedir autógrafos al artista antes de presenciar el espectáculo.

La jefa comunal agradeció el gesto de Kidd Voodoo y se manifestó feliz con el encuentro, señalando que: “¡Estaban muy emocionados y gracias por ese cariño y por la generosidad que permitió cumplir un sueño que quedará para siempre en sus corazones”.

Vinculación social y cultura

Esta iniciativa permitió que los habitantes de uno de los sectores más afectados de la Provincia de Valparaíso accedieran a un espacio de esparcimiento y cercanía con el artista. Tras la reunión, los invitados disfrutaron de la presentación musical en el escenario principal del teatro.

Con esta actividad, el municipio reafirma el valor de utilizar los espacios patrimoniales para generar vínculos directos entre los artistas nacionales y la comunidad local, especialmente con aquellos jóvenes que han enfrentado procesos de reconstrucción en sus barrios.

¿Te sirvió esta información?

Únete a nuestra comunidad y recibe las noticias en tu celular. WhatsApp Telegram

Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.