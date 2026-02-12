Innovación regional: incorporamos inteligencia artificial para transformar TU experiencia informativa

Cargando... Cargando...

Nuestro compromiso con la audiencia nos impulsa a la vanguardia tecnológica, integrando resúmenes automáticos, herramientas de accesibilidad y una infraestructura de alto rendimiento para que tu información sea más rápida y accesible que nunca.

En un mercado digital cada vez más dinámico, sabemos que el tiempo es oro y que el acceso a la información debe ser universal. Por eso, hemos dado un paso audaz, implementando una serie de mejoras disruptivas que nos consolidan como el referente tecnológico del periodismo regional, siempre pensando en ti.

La principal novedad es la integración de herramientas de Inteligencia Artificial aplicadas a la opinión y la actualidad. A partir de hoy, encontrarás resúmenes automáticos que te permiten captar la esencia de la información en segundos, ideal para quienes buscan eficiencia. Además, en un firme compromiso con la inclusión, hemos habilitado la función de lectura en voz alta de los resumenes, garantizando que nuestro contenido sea accesible para personas con discapacidad visual o para quienes prefieren escuchar las noticias.

“Este hito representa un cambio de paradigma en nuestra relación con la audiencia; no solo informamos, sino que nos adaptamos al ritmo de vida y a las necesidades de cada usuario, porque su experiencia es nuestra prioridad”, explican desde el equipo de gestión técnica.

A nivel de infraestructura, hemos migrado nuestros archivos a Cloudflare R2, lo que asegura una gestión de datos más robusta y segura, protegiendo tu acceso. Esta mejora, sumada a una optimización integral de los Core Web Vitals, garantiza que la web cargue de forma casi instantánea, mejorando tu navegación y reduciendo la fricción en la lectura.

Porque un medio moderno es aquel que se adapta a las personas que confían en él. Gracias por seguir eligiéndonos.

