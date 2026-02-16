Matteo Bocelli y Skarleth Labra lideran el primer cómputo de los Reyes del Festival de Viña 2026

Cargando... Cargando...

Con casi medio millón de votos registrados, la elección popular entra en su fase más crítica. El artista italiano y la representante de Chilevisión se posicionan a la cabeza de un ranking que destaca por la diversidad de talentos y el fuerte apoyo digital de los fanáticos.

La carrera por la corona de Viña 2026 ha tomado un ritmo vertiginoso. Tras la apertura de las votaciones el pasado 11 de febrero, la organización —liderada por el diario La Hora, Contenidos & Experiencias y la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC)— entregó el primer cómputo oficial de la “Elección más querida de Chile”, revelando un panorama donde los artistas internacionales y los rostros televisivos locales disputan voto a voto el favoritismo del público.

En esta primera etapa, que se extenderá hasta el lunes 23 de febrero, el proceso ha logrado captar un interés masivo en la plataforma digital reyesdelfestival.com. Según la información oficial, el objetivo es seleccionar a los 20 finalistas (10 hombres y 10 mujeres) que pasarán a la etapa definitiva, donde la prensa acreditada del Festival de Viña del Mar decidirá quiénes sucederán a los ganadores de 2025.

El fenómeno Bocelli y el género urbano al acecho

En la categoría Rey del Festival, el primer lugar lo ocupa el artista italiano Matteo Bocelli, quien ha capitalizado el gran cariño del público chileno tras su confirmación en el certamen. Sin embargo, no la tiene fácil: el referente del trap nacional Pablo Chill-E y el colombiano Juanes completan el podio, demostrando que la música sigue siendo el motor principal de esta votación.

El listado masculino se completa de la siguiente manera:

Matteo Bocelli (Artista Festival) Pablo Chill-E (Artista Festival) Juanes (Artista Festival) Fernando Godoy (Animador Festival) Pastor Rocha (Artista Festival) Milo J (Artista Festival) Yandel (Artista Festival) Paulo Londra (Artista Festival) Emanuel Noir (Artista Festival) Diego “Pánico” (Rep. Todo Se Sabe + Vive)

Skarleth Labra consolida su favoritismo

En la competencia por ser la Reina del Festival, la representante de Chilevisión, Skarleth Labra, ha tomado una ventaja significativa, seguida de cerca por la actriz y cantante Karla Melo. Es notable la presencia de figuras internacionales como el grupo de K-pop Nmixx y la chilena radicada en México, Mon Laferte, lo que subraya el carácter global que ha tomado esta elección.

El Top Ten femenino actual es el siguiente:

Skarleth Labra (Representante Chilevisión) Karla Melo (Rep. Zapping TV + Prensa Chilena) Nmixx (Artista Festival) Mon Laferte (Artista Festival) Ignacia Michelson (Rep. Visión Plus TV) Karen Doggenweiler (Animadora Festival) Titi García Huidobro (Rep. Tevex) Gloria Estefan (Artista Festival) Joy (Artista Festival) Ale Isaacs (Rep. Marga Marga TV + Giro Visual)

Hitos y lo que viene

El éxito de este primer cómputo radica en la “democratización” de la elección, permitiendo que la audiencia no solo elija a sus soberanos, sino que incluso decida detalles de lujo como el diseño del anillo oficial.

Este viernes 20 de febrero habrá un segundo y último cómputo, previo a la elección final.

“Reyes del Festival es una elección de popularidad concebida para generar contenidos libres para todos los medios” detallan las bases del concurso. Tras el cierre de las votaciones populares el 23 de febrero, la prensa festivalera emitirá su voto el miércoles 25 de febrero, culminando con la coronación oficial el jueves 26 de febrero, instancia que tradicionalmente cierra con el esperado piscinazo en el Centro de Contenidos en la terraza de Novotel, en el centro de la Ciudad Jardín.

