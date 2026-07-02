Los Cóndores inician su camino en la Nations Cup 2026: Conoce las recomendaciones para asistir a los partidos

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La selección chilena de rugby enfrentará una intensa agenda de partidos internacionales durante julio en Santiago, Viña del Mar y La Serena.

El partido entre Chile XV y Samoa XV disputado recientemente marcó el inicio de un tramo especialmente activo para el rugby chileno. Durante julio, Los Cóndores enfrentarán una nueva serie de partidos internacionales en el país por la World Rugby Nations Cup 2026, torneo impulsado por World Rugby que reunirá a 12 selecciones y que tendrá a Chile como una de sus sedes.

En ese contexto, desde Ticketmaster recomiendan a los fanáticos organizar con anticipación su experiencia para cada fecha, especialmente considerando que los encuentros se jugarán en distintos recintos y ciudades del país.

A continuación, se detallan seis aspectos clave que conviene tener en cuenta antes de asistir a los partidos:

1. Julio se jugará en tres ciudades distintas: La agenda de julio llevará a Los Cóndores a Santiago, Viña del Mar y La Serena, por lo que vale la pena revisar con tiempo qué partido se jugará en cada ciudad y planificar el traslado, acceso y horarios según cada recinto.

2. Llegar con anticipación puede hacer una gran diferencia: En jornadas como estas, llegar con tiempo ayuda a ingresar con mayor tranquilidad y evitar apuros de último minuto. La apertura de puertas será a las 14:00 horas, por lo que se recomienda asistir desde ese horario para facilitar el acceso antes del inicio del primer partido, programado para las 15:00 horas.

3. Ojo con los accesos y condiciones de ingreso: Cada estadio tendrá una dinámica distinta, por lo que conviene revisar con anticipación los accesos habilitados, horarios de apertura de puertas, objetos permitidos o restringidos y recomendaciones generales de ingreso.

4. Si vas a ir con la camiseta, ojo: la selección ya estrenó nueva piel: El reciente lanzamiento de la nueva camiseta volvió a poner a Los Cóndores en la conversación deportiva y puede sumar ambiente a esta serie de partidos. Si ya tienes la camiseta de la selección, conviene tener presente que el equipo ya presentó su nueva indumentaria, por lo que julio también aparece como una buena oportunidad para sumarse al nuevo ciclo que empieza a tomar forma alrededor del rugby chileno.

5. Una entrada te permite disfrutar de una jornada doble de rugby: Quienes asistan a los partidos de Chile también podrán disfrutar de un encuentro adicional el mismo día. Cada entrada para los encuentros de Los Cóndores incluye el acceso al partido previo de la jornada, permitiendo vivir una doble fecha de rugby internacional con un solo ticket. Así, por ejemplo, quienes adquieran tickets para el duelo entre Chile y Rumania, también podrán presenciar el encuentro de Samoa y Hong Kong China, sumando aún más valor a la experiencia para los asistentes.

6. Las entradas para julio siguen disponibles: Las entradas para los partidos de la Nations Cup en Chile se encuentran disponibles a través de Ticketmaster Chile, plataforma que centraliza la información de acceso para esta serie de encuentros.

“En una agenda como esta, que se jugará en distintas ciudades y recintos, la experiencia del público empieza antes del ingreso. Nuestro foco está en que los fans puedan revisar con tiempo la información de cada fecha y vivir el acceso de manera clara, ordenada y simple”, señaló Javier Parra, General Manager de Ticketmaster Chile.

Los partidos de Los Cóndores en Chile por la Nations Cup 2026 serán:

4 de julio: Chile vs Rumania, Estadio Nacional

Chile vs Rumania, Estadio Nacional 11 de julio: Chile vs Hong Kong China, Estadio Sausalito, Viña del Mar

Chile vs Hong Kong China, Estadio Sausalito, Viña del Mar 18 de julio: Chile vs Georgia, Estadio La Portada, La Serena

Además, Chile también recibirá otros encuentros del torneo, incluyendo los partidos entre Samoa y Hong Kong China en Santiago, y Samoa frente a Georgia en Viña del Mar.

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