Pet Shop Boys deslumbra en Viña del Mar 2026 con un Show Histórico en la Quinta Vergara

Cargando... Cargando...

El emblemático dúo británico Pet Shop Boys ofreció una actuación inolvidable en la segunda noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026, convirtiéndose en uno de los momentos más destacados de esta edición del certamen musical más importante de América Latina.

La legendaria banda conformada por Neil Tennant y Chris Lowe abrió su presentación en la Quinta Vergara ante un anfiteatro completamente vendido en una noche que quedará grabada en la memoria de los asistentes. Con un despliegue visual de alta producción, luces impactantes y un sonido impecable, Pet Shop Boys hizo vibrar al público con un recorrido por sus grandes éxitos.

El repertorio incluyó algunos de los mayores éxitos de su carrera, como “Suburbia”, “Always On My Mind”, “It’s a Sin” y “Go West”, los que fueron coreados de principio a fin por un público transversal, compuesto por distintas generaciones. La conexión emocional con los asistentes fue inmediata, transformando la jornada en una verdadera celebración de la música pop.

La respuesta del “Monstruo” no se hizo esperar. Tras una ovación cerrada, la organización les otorgó la Gaviota de Plata y posteriormente la Gaviota de Oro, máximos reconocimientos del festival, confirmando el impacto y la calidad de su presentación. Visiblemente emocionados, los artistas agradecieron el cariño del público chileno.

El cierre del espectáculo llegó con “West End Girls”, uno de los himnos más representativos de su carrera, que convirtió el anfiteatro en una gran pista de baile al aire libre. El momento fue acompañado por un espectáculo visual que coronó una presentación de nivel internacional.

Esta visita marcó además un nuevo reencuentro del dúo con el público chileno, consolidando una relación que se ha fortalecido durante décadas. Su presentación en la Ciudad Jardín, Viña del Mar, demostró la vigencia de su propuesta musical y su capacidad de seguir convocando a miles de fanáticos.

Con este exitoso paso por el festival, Pet Shop Boys reafirma su lugar como una de las agrupaciones más influyentes de la música pop mundial, dejando una huella imborrable en la historia del certamen y sumando un nuevo capítulo a su estrecha relación con Chile, en una noche que quedará grabada para siempre en la memoria del público.

¿Te sirvió esta información?

Únete a nuestra comunidad y recibe las noticias en tu celular. WhatsApp Telegram

Comunicador y fotoperiodista con una destacada trayectoria en la prensa regional de la zona interior de la Región de Valparaíso. Reconocido por su labor en la captura de la noticia a través del lente, José Molina Briones aporta a La Opinión Online una mirada sensible y analítica, fundamental en la lucha contra la desinformación en la era digital.

Con amplia experiencia en el sector de la publicidad y la comunicación visual en comunas como Limache y Quilpué, se ha especializado en el registro de hitos locales y eventos de alta relevancia. Su trabajo ha sido destacado por su perseverancia y compromiso con el periodismo de proximidad, integrando la técnica del fotoperiodismo con la narrativa periodística para ofrecer una cobertura veraz y de alto impacto visual. En La Opinión Online, lidera crónicas de actualidad y reportajes gráficos que rescatan la identidad de nuestra comunidad. Es director del “Diario Crónica” de Limache y ha sido locutor radial por décadas, destacando en su basta trayectoria el departamento de prensa de la desaparecida Radio “Minería”.