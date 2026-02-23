Stefan Kramer hizo reír al “Monstruo” en la Quinta, pero no fue bien evaluado en las redes

Cargando... Cargando...

Pese a “reventar el rating”, las opiniones del público en las casas no fue tan favorable como en el anfiteatro Viñamarino.

Kramer subió al escenario tras la presentación musical de la internacional Gloria Estefan y antes del cierre de Matteo Bocelli, marcando su cuarta participación histórica en el festival, luego de sus pasos por Viña en 2008, 2018 y 2020.

En su rutina, el comediante desplegó una mezcla de imitaciones icónicas, humor reflexivo y momentos pensados para conectar con generaciones diversas, reafirmando su talento como uno de los humoristas más consagrados de Chile. Antes de su presentación, Kramer había adelantado que su espectáculo estaría marcado por un tono más humano y sorprendente, con la intención central de hacer reír y brindar un espacio de “sanación” a través del humor.

La cita con el público fue descrita como uno de los momentos más esperados de la jornada inaugural, con una actuación que combinó espontaneidad, ritmo y buena recepción por parte del público conocido como “el monstruo”.

Y no fue diferente desde los hogares. El rating online del festival, entre las 00:29 y las 02:01 marcó un histórico promedio de 2.003.380 personas por minuto con peak de 2.289.383 ppm. Lo más alto en la historia de la TV chilena desde que se instauró la nueva medición del rating, quedando relegado Chilevisión, el más cercano competidor con la transmisión del “Festival de Comedia”, a segundo lugar con un promedio de 212.281 personas por minuto.

Pese a lo anterior, las redes sociales no fueron tan amables con el comediante. Los comentarios iban desde “fome” hasta “nada nuevo”.

Previo a su show, Kramer también se refirió a rumores sobre una supuesta molestia con la producción del festival, los cuales desmintió rotundamente, asegurando que su enfoque estaba centrado únicamente en el arte y el cariño hacia la audiencia.

Su presencia en el certamen no sólo generó grandes expectativas, sino que también fue objeto de elogios dentro del medio televisivo, donde figuras del espectáculo afirmaron que su trayectoria y carisma incluso merecerían la consideración de distinciones especiales dentro del festival.

La presentación de Stefan Kramer en Viña 2026 no solo reafirmó su lugar como uno de los humoristas favoritos del público chileno, sino que también contribuyó a una apertura de festival inolvidable, demostrando una vez más que el humor sigue siendo un pilar fundamental en la Quinta Vergara.

