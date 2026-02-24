Rodrigo Villegas conquistó al “Monstruo” y triunfó por tercera vez en la Quinta Vergara

Cargando... Cargando...

El humor chileno vivió una de sus noches más celebradas en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar con la exitosa presentación del comediante nacional Rodrigo Villegas, quien regresó al escenario más importante del país con una sólida rutina que conquistó al exigente público de la Quinta Vergara.

23 de febrero de 2026/VIÑA DEL MAR

El humorista Rodrigo Villegas recibe la Gaviota de Plata durante su presentación en la Quinta Vergara, durante la segunda noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026.

FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO

El humorista hizo su ingreso en medio de una gran ovación, demostrando desde el primer momento la cercanía que mantiene con el público. Con un estilo directo, cotidiano y cercano, Villegas logró rápidamente generar conexión con el llamado “Monstruo”, que respondió con carcajadas y aplausos a cada uno de sus relatos, muchos de ellos inspirados en vivencias personales, la vida familiar, las diferencias generacionales y situaciones propias de la cultura chilena.

Durante su presentación, el comediante realizó un recorrido por distintos momentos de su vida, evocando anécdotas de su infancia, su rol como padre y su experiencia como figura pública. Su capacidad interpretativa se vio reflejada en la incorporación de personajes, gestos y recursos teatrales que potenciaron el impacto de su rutina, manteniendo de forma permanente la atención del anfiteatro.

Uno de los puntos altos de la noche fue la cercanía emocional que logró establecer con el público, combinando humor con momentos de reflexión y nostalgia. El comediante también hizo guiños a su propia historia en el festival, recordando sus anteriores presentaciones y el significado personal que representa volver a pisar el escenario de la Quinta Vergara, considerado un verdadero termómetro para el humor nacional.

La respuesta del público fue categórica. Tras más de una hora de presentación, las ovaciones no se hicieron esperar y el público solicitó los máximos galardones del certamen. Como resultado del rotundo éxito, la organización le otorgó la Gaviota de Plata y posteriormente la Gaviota de Oro, sellando así una noche triunfal para el comediante.

Visiblemente emocionado, Villegas agradeció el cariño del público y valoró la oportunidad de reencontrarse con la audiencia en uno de los escenarios más importantes de su carrera. Sus palabras fueron recibidas con aplausos, en un ambiente de reconocimiento y celebración.

Su presentación se transformó en uno de los momentos más destacados del humor en esta edición del festival, consolidando su posición como uno de los comediantes más importantes y vigentes del país. Su capacidad de reinventarse, conectar con distintas generaciones y mantener un estilo propio fueron claves para el éxito de la jornada.

Con este triunfo, Rodrigo Villegas suma un nuevo hito a su trayectoria artística, reafirmando su estrecha relación con el público chileno y dejando en claro su madurez sobre el escenario. Su paso por la Ciudad Jardín, Viña del Mar, quedará registrado como una de las presentaciones más sólidas y celebradas del humor en el Festival de Viña del Mar 2026.

El comediante se retiró entre aplausos, sonrisas y el reconocimiento de un público que, una vez más, confirmó su cariño por uno de los grandes nombres del humor nacional.

En la transmisión, el rating también favoreció al comediante, repitiendo la aplastante superioridad de Mega respecto de sus competidores. La transmisión del canal oficial, entre las 23:56 y la 01:00 hrs, marcó un promedio de 1.926.877 ppm y un peak de 2.107.846 ppm a las 0:41 hrs, mientras que CHV marcó 444.256, Canal 13 259.406 y TVN: 174.116.

Puedes ver la conferencia de prensa, posterior a su presentación, en nuestro canal de YouTube:

