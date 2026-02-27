Piare con P fue la gran sorpresa del Festival e hizo reir a la Quinta Vergara

Cargando... Cargando...

La humorista supo equilibrar observación social con anécdotas personales, construyendo un relato dinámico que mantuvo el ritmo sin decaer.

La comediante chilena Piare con P debutó con fuerza en el escenario del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026, firmando una rutina sólida, contingente y cargada de ironía que logró imponerse ante el siempre exigente “Monstruo” de la Quinta Vergara.

Su salida al escenario estuvo marcada por una ovación expectante. Con un estilo directo y un manejo escénico seguro, Piare con P comenzó su rutina abordando situaciones cotidianas, relaciones modernas y vivencias generacionales, conectando rápidamente con el público a través de un humor cercano y bien estructurado. Desde los primeros minutos, las carcajadas se hicieron constantes.

La humorista supo equilibrar observación social con anécdotas personales, construyendo un relato dinámico que mantuvo el ritmo sin decaer. Uno de los momentos más celebrados llegó cuando abordó con ironía las contradicciones de la vida digital y las diferencias entre generaciones, provocando aplausos espontáneos y risas prolongadas en distintos sectores del anfiteatro.

Lejos de improvisaciones desordenadas, la rutina mostró preparación, remates precisos y un manejo adecuado de los tiempos, clave en un escenario históricamente complejo para el humor. La artista también interactuó con el público, sumando frescura y cercanía a una presentación que fue creciendo minuto a minuto.

El punto más alto de la noche llegó hacia el cierre, cuando subió al escenario a espectadores con los cuales formó un ballet para cantar “Chivita Chivita” lo que desató una ovación que se extendió por varios minutos. Ante la insistencia del público, la organización hizo entrega de la Gaviota de Plata, reconocimiento que fue recibido con visible emoción. Tras continuar con algunos remates finales, el “Monstruo” volvió a manifestarse, exigiendo la Gaviota de Oro, galardón que terminó por coronar una presentación exitosa.

Con este paso por Viña 2026, Piare con P no solo consolidó su posicionamiento dentro del circuito nacional del humor, sino que también demostró que su propuesta tiene la solidez necesaria para enfrentar los escenarios más desafiantes del país. Su actuación quedará como una de las sorpresas positivas del certamen, reafirmando el buen momento que vive la comedia chilena.

¿Te sirvió esta información?

Únete a nuestra comunidad y recibe las noticias en tu celular. WhatsApp Telegram

Comunicador y fotoperiodista con una destacada trayectoria en la prensa regional de la zona interior de la Región de Valparaíso. Reconocido por su labor en la captura de la noticia a través del lente, José Molina Briones aporta a La Opinión Online una mirada sensible y analítica, fundamental en la lucha contra la desinformación en la era digital.

Con amplia experiencia en el sector de la publicidad y la comunicación visual en comunas como Limache y Quilpué, se ha especializado en el registro de hitos locales y eventos de alta relevancia. Su trabajo ha sido destacado por su perseverancia y compromiso con el periodismo de proximidad, integrando la técnica del fotoperiodismo con la narrativa periodística para ofrecer una cobertura veraz y de alto impacto visual. En La Opinión Online, lidera crónicas de actualidad y reportajes gráficos que rescatan la identidad de nuestra comunidad. Es director del “Diario Crónica” de Limache y ha sido locutor radial por décadas, destacando en su basta trayectoria el departamento de prensa de la desaparecida Radio “Minería”.