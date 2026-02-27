Chile y España ganaron competencias folkloricas e internacional en Viña 2026

Cargando... Cargando...

Ambos ganadores se llevaron un premio de 33.300 dólares y la respectiva Gaviota de Plata.

Los representantes de Chile, “A los 4 Vientos”, lograron consagrarse como ganadores de la competencia folklorica del Festival de Viña del Mar, con una calificación de 6,7, obteniendo 35 mil dólares y la Gaviota de Plata.

Luego de una extensa semana de presentaciones, se disputó la final de la competencia folclórica del Festival de Viña del Mar, instancia en la que se eligió al ganador de la Gaviota de Plata.

Esta jornada, se enfrentaron en la final Campedrinos de Argentina, Majo Cornejo de México y A los 4 Vientos de Chile, quienes demostraron toda su destreza vocal y desplante escénico a lo largo de cada uno de sus shows.

Al terminar el periodo de votaciones de la competencia folclórica, la organización anunció a María Peláe como la mejor intérprete, premio que le permitió adjudicarse 11 mil dólares y la Gaviota de Plata.

Durante esta noche se disputó la final de la competencia internacional del Festival de Viña del Mar, instancia en la que el ganador logró quedarse con la aclamada Gaviota de Plata.

Los tres finalistas fueron los representantes de Chile, Sondelvalle con la canción El Ciclo: de España, Antoñito Molina con Me prometo y desde Estonia, Vanilla Ninja con la canción Are You Ready to Go?.

En esa misma instancia también se eligió al mejor intérprete de la competencia. El ganador fue el representante de República Dominicana, Johnny Sky, quien se adjudicó 11.300 dólares junto a la Gaviota de Plata.

En tanto, el premio a la mejor canción de la competencia internacional del Festival de Viña fue para el representante de España, Antoñito Molina, quien resultó ganador con una calificación de 6,5. Además, se llevó el premio de 33.300 dólares y la respectiva Gaviota de Plata.

Por su parte, el segundo lugar lo obtuvieron los chilenos Sondelvalle con una nota de 6,4, mientras que el tercer puesto fue para Estonia, que alcanzó una calificación de 6.

¿Te sirvió esta información?

Únete a nuestra comunidad y recibe las noticias en tu celular. WhatsApp Telegram

Comunicador y fotoperiodista con una destacada trayectoria en la prensa regional de la zona interior de la Región de Valparaíso. Reconocido por su labor en la captura de la noticia a través del lente, José Molina Briones aporta a La Opinión Online una mirada sensible y analítica, fundamental en la lucha contra la desinformación en la era digital.

Con amplia experiencia en el sector de la publicidad y la comunicación visual en comunas como Limache y Quilpué, se ha especializado en el registro de hitos locales y eventos de alta relevancia. Su trabajo ha sido destacado por su perseverancia y compromiso con el periodismo de proximidad, integrando la técnica del fotoperiodismo con la narrativa periodística para ofrecer una cobertura veraz y de alto impacto visual. En La Opinión Online, lidera crónicas de actualidad y reportajes gráficos que rescatan la identidad de nuestra comunidad. Es director del “Diario Crónica” de Limache y ha sido locutor radial por décadas, destacando en su basta trayectoria el departamento de prensa de la desaparecida Radio “Minería”.