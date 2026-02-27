Mon Laferte regresó a Viña 2026 y se llevó Gaviota de Platino

Cargando... Cargando...

La destacada cantautora chilena Mon Laferte protagonizó una de las noches más memorables del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026, en una presentación que combinó fuerza interpretativa, sensibilidad artística y una conexión profunda con el público de la Quinta Vergara.

Desde el primer acorde, el “Monstruo” dejó claro que sería una velada especial. Mon Laferte apareció en escena con una propuesta visual elegante y de fuerte raíz latinoamericana, acompañada por una banda de impecable ejecución. La artista abrió el espectáculo con una interpretación intensa que encendió de inmediato la Quinta, dando paso a un recorrido musical que atravesó distintas etapas de su carrera.

El repertorio incluyó éxitos como “Tu falta de querer”, “Amárrame”, “Mi buen amor” y “Si tú me quisieras”, canciones que fueron coreadas de principio a fin por el público. Cada interpretación estuvo marcada por matices vocales precisos y una teatralidad natural que convirtió cada tema en una experiencia emocional. La artista también presentó composiciones de su más reciente producción, demostrando evolución sonora y una madurez artística que fue ampliamente celebrada.

Uno de los momentos más conmovedores llegó cuando Mon Laferte dedicó unas palabras a Chile, recordando sus inicios y el largo camino recorrido hasta llegar nuevamente al escenario más importante del país. “Volver a casa y sentir este amor es algo que no tiene explicación”, expresó visiblemente emocionada, mientras el público respondía con una ovación cerrada.

La energía de la noche fue creciendo hasta alcanzar su punto máximo cuando el público comenzó a exigir los máximos reconocimientos del certamen. Tras la entrega de la Gaviota de Plata y la Gaviota de Oro, la ovación se extendió por varios minutos, haciendo evidente que la noche pedía algo más. Fue entonces cuando la organización anunció un reconocimiento excepcional: la Antorcha de Platino.

En medio de un estallido de aplausos y con la Quinta Vergara completamente de pie, Mon Laferte recibió la Antorcha de Platino, distinción reservada para artistas de trayectoria sobresaliente y profundo impacto cultural. Emocionada hasta las lágrimas, la cantante agradeció el gesto y dedicó el premio “a todas las mujeres artistas que luchan por abrirse camino y a quienes creen en el poder transformador de la música”.

La puesta en escena, marcada por una iluminación cálida y una escenografía sobria pero potente, acompañó a la perfección la narrativa musical del espectáculo. Cada detalle estuvo cuidadosamente trabajado, consolidando una presentación integral que combinó música, identidad y mensaje.

Con esta actuación en Viña 2026, Mon Laferte no solo reafirmó su sitial como una de las voces más influyentes de la música latinoamericana, sino que también escribió una nueva página en la historia del festival. Su presentación quedará registrada como una noche de consagración, donde talento, emoción y reconocimiento se unieron en un espectáculo que difícilmente será olvidado por quienes lo vivieron en la Quinta Vergara.

