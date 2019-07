Profesora quillotana gana viaje a la final de Copa América 2019

Esta semana, la profesora Lorena del Pilar Suárez fue notificada de haber ganado un viaje para dos personas a la final de la Copa América en Brasil.

Lorena se dedica a hacer clases de lenguaje en básica en una escuela de La Calera, tiene 48 años, está casada, es madre de dos hijos y aún no puede creer su suerte.

“Nunca pensé que me lo iba a ganar, fue una gran sorpresa cuando me llamaron y me sentí muy bendecida. Cuando participé, fue porque le fui a comprar a mi marido su regalo por el día del padre, unos lentes de sol y ropa que se convirtieron en un viaje, osea el regalo perfecto en su día, porque obviamente lo compartiré con él que es un súper papá y se lo merece”, indicó la ganadora.

“Mis niños en la clase no dejaban de saltar. Además, yo me gané en el mall unas pintacaritas en el ciclón futbolero que se las voy a dejar a mis alumnos para que puedan alentar a la Roja cuando yo esté allá”, expresó Lorena.

“Este es el premio más maravilloso que me podría imaginar, miles de gracias al mall por darme esta linda oportunidad de tomar unos días para celebrar en grande con mi marido”. Y con respecto a qué equipo llegará a la final, la educadora es enfática, “me encantaría ver una final de Chile contra Argentina o Brasil, la mejor experiencia sería ganarles en su propia casa”, finalizó la ganadora.

“Quisimos dar la oportunidad para que uno de nuestros clientes viviera un momento histórico. Hacer posible que uno de ellos viaje a la final de la Copa América en Brasil es una experiencia inolvidable que esperamos disfrute al máximo. Estamos contentos, porque fueron cientos de personas las que participaron de las actividades que realizamos en torno a este certamen internacional y esperamos seguir beneficiando a los clientes con este tipo de experiencias”, señaló Carla Ratto, gerente de marketing de Grupo Marina.