Sercotec designa a John Reid Echenique como nuevo director regional en Valparaíso

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John Reid Echenique, con una sólida trayectoria en el ámbito público y de políticas, asume la dirección regional de Sercotec en Valparaíso con el desafío de impulsar el desarrollo de las pymes y la generación de empleo.

El Servicio de Cooperación Técnica, Sercotec, anunció la designación de John Reid Echenique como su nuevo director regional en Valparaíso, iniciando sus funciones este martes 26 de mayo.

John Reid es Abogado, Diplomado en Políticas Públicas y Magister en Gestión y Dirección de Empresas, y cuenta con una sólida experiencia en el ámbito público, específicamente en áreas de planificación, gestión de proyectos, administración y recursos humanos. En 2013, se desempeñó como seremi de Obras Públicas de la Región del BioBío, bajo la administración del entonces presidente Sebastián Piñera.

La noticia de su nombramiento fue comunicada por el gerente general de Sercotec, Henry Azurmendi, quien le deseó éxito en la gestión. “Fortalecer la descentralización está en las bases de nuestra administración y en ello el rol de nuestras Direcciones Regionales es primordial. La experiencia de los nuevos directores busca robustecer esa labor territorial, para llegar con apoyos concretos que potencien el desarrollo de las pymes. Porque si a las pymes les va bien, a Chile le va bien”, afirmó Azurmendi.

Por su parte, el nuevo director regional, John Reid, destacó que asume el cargo con “la responsabilidad de dar cumplimiento a los lineamientos del gobierno del presidente José Antonio Kast de buscar las oportunidades para poder generar mayor crecimiento; que los pequeños y medianos empresarios puedan invertir en la región para el desarrollo de Chile y contribuir a que existan las instancias para poder tener más y mejores empleos, en concreto, más y mejores sueldos”.

Así también, agregó Reid, es fundamental ”entender dónde están las trabas, dónde les aprieta el zapato a cada una de las personas que contribuyen al desarrollo productivo de la región y que puedan resolver esas problemáticas. Ahí es donde contribuiremos para retomar la senda del crecimiento”.

Entre sus primeras acciones en el cargo, el director regional conoció al equipo de Sercotec en la región y encabezó reuniones protocolares. Además, lideró el Primer Encuentro Regional de Barrios Comerciales y reforzó el llamado a postular a las convocatorias nacionales que mantiene abiertas el servicio: Creación y Fortalecimiento de Cooperativas, Fortalecimiento Gremial y Fondo Crece.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.