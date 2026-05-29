Pescadores artesanales de Valparaíso recibirán bono de $100 mil por alza de combustibles

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El beneficio, enmarcado en el Plan Chile Sale Adelante, busca mitigar el impacto del aumento del precio de los combustibles en el sector productivo de la pesca artesanal, con una inversión superior a los $280 millones en la región.

En el marco del Plan Chile Sale Adelante, autoridades del Gobierno anunciaron este viernes en Concón una nueva medida extraordinaria de apoyo para las familias chilenas, especialmente diseñada para los pescadores artesanales. El Subsecretario de Interior, Máximo Pavez, junto al delegado presidencial Manuel Millones y seremis de Gobierno y Economía, presentaron el Cupón “Pesca Artesanal”, destinado a mitigar el impacto del aumento del precio de los combustibles en un sector productivo particularmente sensible a esta variación.

A nivel regional, la iniciativa beneficiará a 466 pescadores de diversas caletas de la Región de Valparaíso. Los requisitos para acceder a este bono de $100.000 mensuales incluyen tener las embarcaciones inscritas en el Registro Pesquero Artesanal (RPA) con una medida máxima de 12 metros de eslora, mantener la inscripción vigente, registrar actividad acreditada en 2025 y acreditar operación en el mes inmediatamente anterior a la solicitud del beneficio.

Durante la ceremonia realizada en la Caleta San Pedro de Concón, la seremi de Gobierno, Rosario Pérez, destacó la importancia de la medida. “El gobierno está consciente de las dificultades que tienen los pescadores artesanales y por ello está entregando este beneficio a este importante sector productivo de nuestra región”, afirmó.

El Cupón “Pesca Artesanal” contempla una carga mensual de combustible por un monto de $100.000. Este apoyo podrá entregarse en hasta seis cuotas mensuales, no necesariamente continuas, con un tope total de $600.000 por beneficiario durante la vigencia de la medida. El beneficio ya ha comenzado a pagarse de manera automática, mediante un cupón cargado directamente en la CuentaRUT de BancoEstado del titular de la embarcación, sin necesidad de postulación.

La vocera regional añadió que esta ayuda para los pescadores se suma a otras iniciativas gubernamentales como el Cupón de Gas licuado y el bono invierno, reforzando el compromiso del Gobierno con el bienestar de la ciudadanía.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.