Villa Alemana Extiende Horario Municipal con Feria de Emprendedores por el Día del Papá

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La Municipalidad de Villa Alemana ofrecerá una jornada especial este martes 02 de junio, combinando la atención nocturna con una feria de emprendedores, food trucks y actividades para celebrar el Día del Papá.

Este martes 02 de junio, la Municipalidad de Villa Alemana llevará a cabo la cuarta jornada de Atención Nocturna del año, una iniciativa que busca facilitar el acceso a los servicios municipales fuera del horario laboral. En esta ocasión, la actividad se complementará con el inicio de las celebraciones por el “Mes del Papá” a través de una feria de emprendedores.

La feria se desarrollará en el patio del edificio consistorial, ubicado en calle Buenos Aires 850, y comenzará a las 12:00 horas, extendiéndose durante toda la tarde. Contará con la participación de diversos emprendedores, food trucks, música en vivo, concursos y premios. Además, se habilitará un espacio dedicado al intercambio de láminas del álbum de la Copa Mundial de Fútbol 2026, ofreciendo un panorama completo para toda la familia.

Si bien la programación especial por el Día del Padre arranca al mediodía, el horario extendido de la atención municipal regirá entre las 18:00 y las 21:00 horas.

El alcalde Nelson Estay extendió una invitación a la comunidad para participar de la jornada. “Se acerca el Día del Papá y vamos a tener un panorama muy atractivo para ellos como parte de la Atención Nocturna Municipal, pero también quiero destacar nuestros servicios que van a estar disponibles y los invito a todos para que se sumen a esta iniciativa y vengan a hacer los trámites que no pueden hacer en horario laboral”, afirmó el jefe comunal.

El formato de la actividad replica el éxito obtenido a principios de mayo, cuando se realizó una iniciativa similar en el marco del Día de la Mamá. Esta experiencia positiva motivó la decisión de repetir el esquema pensando en la celebración del Día del Padre, que oficialmente se conmemora el domingo 21 de junio. Como es habitual, la Atención Nocturna se realiza el primer martes de cada mes, permitiendo a los vecinos realizar trámites y resolver dudas en un horario conveniente.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.